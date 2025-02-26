"الموكب الكوكبي" يزين السماء بنهاية فبراير

تزين سبعة كواكب السماء في نهاية شهر فبراير في ظاهرة تعرف باسم "الموكب الكوكبي"، رغم أن بعضها سيكون من الصعب رؤيته بالعين المجردة. وتحدث هذه الظاهرة الفلكية عندما تظهر عدة كواكب وكأنها تصطف معا في السماء الليلية في وقت واحد. وعلى الرغم من أنها لا تكون في خط مستقيم تماما، إلا أنها تكون قريبة من بعضها على جانب واحد من الشمس. ويعتبر هذا الاصطفاف الفلكي أمرا شائعا نسبيا، إذ يمكن أن يحدث مرة واحدة على الأقل كل عام، اعتمادا على عدد الكواكب المشاهدة. ووفقا لوكالة ناسا، فإن موكبا يضم أربعة أو خمسة كواكب مرئية للعين المجردة يحدث كل بضع سنوات. وكانت ظاهرة مشابهة قد حدثت في يونيو الماضي، لكن لم يكن بالإمكان رؤية سوى كوكبين دون معدات خاصة. كما شوهد موكب مكون من ستة كواكب في يناير، حيث كانت أربعة منها مرئية بالعين المجردة، والآن ينضم عطارد الباهت إلى هذا التجمع. وخلال هذا الشهر، يمكن رؤية الزهرة والمريخ والمشتري بالعين المجردة، بينما سيكون من الصعب رصد زحل وعطارد لقربهما من الأفق. أما أورانوس ونبتون فيمكن مشاهدتهما باستخدام المناظير والتلسكوبات. ومع حلول فصل الربيع، ستبدأ الكواكب في مغادرة المشهد تدريجيا.