كورنيش أبوظبي.. منصة «أبطال خط الدفاع الأول»

احتفالية ضخمة يستضيفها كورنيش أبوظبي، بمناسبة ختام مهرجان «أبطال خط الدفاع الأول»، الذي يمتد على مدار ثلاثة أيام، من 28 فبراير الجاري، إلى 2 مارس المقبل، من الساعة 7 مساءً حتى الواحدة بعد منتصف الليل.

ويُجسّد المهرجان مشاعر الفخر والامتنان تجاه الأبطال الذين قدّموا خدمات كبيرة لحماية المجتمع، من خلال مجموعة من الفعاليات الفريدة التي تجمع بين الإلهام، والرفاهية، والتقدير العميق.

وعلى «منصة الأبطال»، يستمتع الزوار بعروض حيّة وروايات مُلهمة يُقدّمها أبطال خط الدفاع الأول أنفسهم، حيث يسردون تجاربهم البطولية، وتأثيرها العميق على المجتمع.

ويتضمن المهرجان، فعاليات متنوعة، منها: حديقة الامتنان كمساحة استثنائية تُتيح للزوار فرصة التعبير عن تقديرهم العميق للأبطال الذين واجهوا التحديات بشجاعة، كما يمكن للضيوف ترك رسائلهم الصادقة على جدران الامتنان، مُجسّدين عرفانهم للعطاء اللامحدود الذي قدّمه هؤلاء الأبطال من أجل رفاهية المجتمع.