الشاشات تضر بالمهارات الحركية للأطفال

القاهرة (الاتحاد)

يثير التصاق أطفال العصر الحديث بالشاشات الإلكترونية، قلق الآباء والخبراء، بسبب التأثير الضار على نظرهم ووضعية أجسامهم وتطورهم الاجتماعي، وقد أضافت دراسة جديدة مخاوف أخرى من الضرر المحتمل على مهاراتهم الحركية.

وكشفت الدراسة، التي نشرت في دورية الجمعية الطبية الأميركية، عن أن الأطفال الذين قضوا من ساعة إلى أربع ساعات يومياً على الشاشات في سن عام كانوا أكثر عرضة بثلاث مرات لإظهار تأخيرات في النمو والتواصل.

ووجد الباحثون أن مهارات الأطفال الحركية الدقيقة الحاسمة للمهام اليومية، مثل الإمساك بقلم رصاص أو ربط الأحذية أو تنظيم المكعبات، تتأثر بالاستخدام المفرط للشاشة، وترتبط بزيادة خطر حدوث مشاكل سلوكية، وتأخيرات في النمو واضطرابات الكلام وصعوبات التعلم، واضطرابات طيف التوحد، ونقص الانتباه وفرط النشاط.

ونقل موقع «Stars Insider» البريطاني، عن الخبراء توصياتهم للوالدين بإيجاد طرق لدمج الأنشطة التي تساعد الأطفال على تحسين المهارات الحركية الدقيقة في المهام اليومية مثل الطهي معاً أو سكب المشروبات، وسلطوا الضوء على أن الأدوات البسيطة والفعّالة من حيث التكلفة مثل التلوين وقص الأوراق يمكن أن تكون فعالة بالقدر نفسه.