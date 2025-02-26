البرعي وابنه يعقوب يحصدان ذهبية وفضية «الشرق الأوسط للاختراعات»

خولة علي (أبوظبي)

حقق المخترع الإماراتي المهندس يوسف حسن البرعي إنجازاً جديداً بفوزه بالجائزة الذهبية مع مرتبة الشرف، في المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط، في نسخته الـ15، الذي أقيم في دولة الكويت، فيما نال ابنه يعقوب الفضية وسط تنافس 180 مخترعاً من 42 دولة عربية وأجنبية، شاركوا بـ 230 اختراعاً في مجالات علمية وتقنية متنوعة.



البراغي الذكية

حصد المهندس البرعي الميدالية الذهبية عن ابتكاره الفريد «البراغي الذكية»، التي تمثل قفزة جديدة في عالم الأدوات والتقنيات الحديثة، هذه البراغي يمكنها الدوران حول محورها، مما يسهل عملية فتح وإغلاق المنتجات المختلفة بسرعة وسهولة، كما يمكن التحكم بها عن بُعد عبر الهاتف الذكي، ومن أبرز مميزات البراغي الذكية يشير البرعي إلى إمكانية فتح أو غلق برغي معين دون التأثير على بقية البراغي، إضافة إلى إمكانية فتح جميع البراغي في وقت واحد، نتيجة التحكم اللاسلكي دون الحاجة لمعدات إضافية، بالإضافة إلى برمجة البراغي لأعمال الصيانة عبر التطبيقات الذكية، كما تساهم البراغي في زيادة عمرها وحمايتها من التلف الناجم عن الاستخدام المتكرر للمفك، وتسمح بالتحكم بها في الأماكن الصعبة دون الحاجة للتدخل اليدوي المباشر.

ويمتلك المهندس يوسف البرعي سجلاً حافلاً من الإنجازات، وهذا نتيجة الدعم المستمر الذي تقدمه دولة الإمارات للمبتكرين والمبدعين، وتوفير بيئة ملائمة لتطوير الأفكار وتحويلها إلى اختراعات عالمية.



غطاء آلي

لم يكن المهندس يوسف البرعي وحده في ساحة التميز، فقد حصل ابنه يعقوب البرعي على الميدالية الفضية في المعرض نفسه عن اختراعه «الغطاء الآلي»، الذي يُعد ابتكاراً حديثاً في مجال التحكم بعبوات السوائل، حيث يعكس هذا الاختراع المستقبل الجديد في التحكم التلقائي في عبوات السوائل، مثل العطور والمشروبات، ويتم التحكم في الفتح والإغلاق عن طريق الدوران لليمين أو اليسار، مما يجعل الابتكار أكثر تطوراً وكفاءة في التحكم عن بُعد عبر الهاتف الذكي، ويتميز الغطاء الآلي بإمكانية الفتح اليدوي بلمس الغطاء الأولي، بالإضافة إلى التحكم التلقائي باستخدام الصوت. وقد عبر يعقوب عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يعتبر خطوة تحفيزية له لتقديم اختراعات وابتكارات نوعية وفريدة، لرفع اسم دولة الإمارات عالياً في المنصات العالمية.



فخر واعتزاز

عبّر المهندس يوسف البرعي عن فخره وسعادته بالمشاركة في هذا المعرض، الذي أتاح له ولابنه يعقوب فرصة استعراض ابتكاراتهما أمام العالم، مؤكداً أن الابتكار والإبداع هما أساس التقدم، وأنه يسعى دائماً لدعم وتشجيع الأجيال القادمة، خاصة ابنه، لتحقيق إنجازات ترفع اسم دولة الإمارات في المحافل الدولية، موضحاً أن مثل هذه المشاركات تعد حافزاً للابتكار وتطوير الأفكار التي تسهم في تحسين جودة الحياة، وتقديم حلول مستدامة للتحديات اليومية.