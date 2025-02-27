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تطوير بطارية «نووية» لتخزين الطاقة

تطوير بطارية «نووية» لتخزين الطاقة
28 فبراير 2025 01:16

واشنطن (وام)

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تمكّن فريق من العلماء في جامعة ولاية أوهايو، من تطوير بطارية نووية مبتكرة قادرة على تحويل النفايات الذرية إلى كهرباء، ما يمثل إنجازاً كبيراً في مجال تخزين الطاقة.
وتعتمد البطارية الجديدة على امتصاص إشعاع غاما المنبعث من الوقود النووي المستنفد، ثم تحويله إلى ضوء عبر بلورات الومض، ليتم بعد ذلك تحويل هذا الضوء إلى كهرباء باستخدام الخلايا الشمسية. 
وأكد ريموند كاو، أستاذ الهندسة الميكانيكية والفضائية في جامعة ولاية أوهايو وقائد الدراسة، التي نشرت نتائجها في مجلة "Optical Materials: X"، أن هذه التقنية تمثل تحولاً في طريقة استغلال النفايات المشعة، قائلا: "نحن نحصد شيئاً يعتبر نفايات، ونحوله إلى مصدر طاقة ثمين". 
ولا تحتوي البطارية على مواد مشعة، ما يجعلها آمنة للمس، إلا أنها لم تصمم للاستخدام العام، وبدلاً من ذلك، يتوقع العلماء أن تكون مثالية لتشغيل الأنظمة النووية في استكشاف الفضاء وأعماق المحيطات، حيث يصعب استخدام مصادر الطاقة التقليدية.
ويبلغ حجم النموذج الأولي تقريباً حجم مكعب السكر، وهو قادر على توليد 1.5 ميكروواط من الطاقة، فيما يطمح الفريق إلى تطوير إصدارات أكبر تولد مستويات أعلى من الكهرباء.

الطاقة النووية
جامعة ولاية أوهايو
جامعة أوهايو
أوهايو
تحويل النفايات إلى طاقة
تخزين الطاقة
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