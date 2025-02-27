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الترفيه

العثور على ممثل أميركي وزوجته ميتَين في ظروف غامضة

الممثل الأميركي جين هاكمان
28 فبراير 2025 00:19

عُثِرَ على الممثل الأميركي جين هاكمان (95 عاما) وزوجته عازفة البيانو بيتسي أراكاوا (63 عاما) ميتَين بمنزلهما في "سانتا في" بولاية نيو مكسيكو، في ظروف لا تزال مجهولة، بعد مسيرة زاخرة بالأعمال السينمائية الناجحة.
وأفادت وسائل إعلام أميركية عدة، الخميس، بالعثور على هاكمان وزوجته ميتَين بمنزلهما، معيدة نشر معلومات أوردتها في وقت سابق صحيفة "سانتا في نيو مكسيكن" المحلية.
ونقل عدد من وسائل الإعلام عن مكتب مأمور مقاطعة "سانتا في" (الشِريف) أن لا أثر لأي فعل إجرامي، لكنه لم يحدد سبب الوفاة. كما عُثر على كلبهما نافقا في المنزل.
ونعى المخرج الأميركي فرانسيس فورد كوبولا، الذي تعاون مع هاكمان، الممثل الأميركي وكتب في صفحته عبر انستقرام: "إن خسارة ممثل عظيم هي دائما سبب للحداد والاحتفاء: جين هاكمان، ممثل عظيم وملهم ومذهل في عمله وتعقيده. إنني حزين على خسارته وأحتفي بوجوده ومساهمته" في السينما.
وكان آخر ظهور لهاكمان على الشاشة في فيلم عام 2004، وأعلن اعتزاله رسميا سنة 2008.
ولد هاكمان في 30 يناير 1930، وأصبح شخصية بارزة في "نيو هوليوود"، وهي حركة تجديد إبداعي في السينما الأميركية بين عامي 1960 و1980 تميزت بأفلام شهيرة.
نال هاكمان جائزتي أوسكار إحداهما عام 1971 في فئة أفضل ممثل.
ثم حاز جائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد عام 1993.
في المجموع، تلقى الممثل خمسة ترشيحات في جوائز الأوسكار ورُشح ثماني مرات لجوائز "غولدن غلوب" بينما فاز بأربع منها.
وقد عمل مع أسماء بازرة في السينما، بينها فرانسيس فورد كوبولا.

المصدر: آ ف ب
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