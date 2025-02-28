"الإعلام الإبداعي" و"روتس للإنتاج" تتعاونان لتعزيز الصناعات الإبداعية في أبوظبي

وقعت هيئة الإعلام الإبداعي، اتفاقية تعاون، مع الشركة الإماراتية "روتس للإنتاج"، لمدة ثلاث سنوات بهدف دعم قطاع الصناعة الإبداعية في أبوظبي وتعزيز الإنتاجات السينمائية فيها، ويشمل ذلك توظيف "روتس للإنتاج" فريق عمل من منظومة هيئة الإعلام الإبداعي التي تضم 800 شركة إبداعية وأكثر من 1.000 موظف مستقل، وإنتاج أكثر من ثلاثة أعمال إبداعية في أبوظبي سنوياً.

وبموجب الاتفاقية، تدرب "روتس للإنتاج" أربعة شبان إماراتيين مبدعين وتزودهم بالمهارات المعرفية والتعليمية، وينظِّم فريقها ثلاث ورش عمل للمجتمع الإبداعي، فيما توفر هيئة الإعلام الإبداعي لـ"روتس" مساحة مكتبية واستوديو، لإدارة عملياتها في قلب جزيرة ياس، إضافة إلى تزويدها بخدمات ما بعد الإنتاج.

وقال محمد ضبيع، المدير العام لهيئة الإعلام الإبداعي بالإنابة، إن الهيئة تلتزم بدعم المواهب الإماراتية ، مؤكدا أهمية هذه الشراكة مع أحد أكثر استوديوهات الإنتاج المحلية ريادةً وتميّزاً.

وأضاف أن فريق "روتس للإنتاج" يواصل دعم المواهب الإماراتية، من خلال فرق العمل لإيصال القصص الإماراتية إلى العالم، ويصب ذلك في الجهود الرامية إلى تعزيز الصناعة الإبداعية المحلية وصناعة الإنتاج الإماراتية.

من جانبه أعرب ياسر حارب، الرئيس التنفيذي لشركة "روتس للإنتاج"، عن الفخر بدعم المواهب الإماراتية وتوفير الفرص الإبداعية لهم، مجددا الالتزام بنقل القصص والمحتوى الإماراتي الإبداعي إلى المنطقة والعالم أجمع، وذلك من خلال العمل على تعزيز التعاون والعلاقات الحكومية والتجارية، التي ستسهم بلا شك بالازدهار والنمو للصناعات الإماراتية، انطلاقاً من إيمان الشركة بأهمية التعاون كجوهر للإبداع.