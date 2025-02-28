الأحد 2 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

"الإعلام الإبداعي" و"روتس للإنتاج" تتعاونان لتعزيز الصناعات الإبداعية في أبوظبي

هيئة الإعلام الإبداعي و"روتس للإنتاج" تتعاونان لتعزيز الصناعات الإبداعية في أبوظبي
28 فبراير 2025 10:08

وقعت هيئة الإعلام الإبداعي، اتفاقية تعاون، مع الشركة الإماراتية "روتس للإنتاج"، لمدة ثلاث سنوات بهدف دعم قطاع الصناعة الإبداعية في أبوظبي وتعزيز الإنتاجات السينمائية فيها، ويشمل ذلك توظيف "روتس للإنتاج" فريق عمل من منظومة هيئة الإعلام الإبداعي التي تضم 800 شركة إبداعية وأكثر من 1.000 موظف مستقل، وإنتاج أكثر من ثلاثة أعمال إبداعية في أبوظبي سنوياً.
وبموجب الاتفاقية، تدرب "روتس للإنتاج" أربعة شبان إماراتيين مبدعين وتزودهم بالمهارات المعرفية والتعليمية، وينظِّم فريقها ثلاث ورش عمل للمجتمع الإبداعي، فيما توفر هيئة الإعلام الإبداعي لـ"روتس" مساحة مكتبية واستوديو، لإدارة عملياتها في قلب جزيرة ياس، إضافة إلى تزويدها بخدمات ما بعد الإنتاج.

وقال محمد ضبيع، المدير العام لهيئة الإعلام الإبداعي بالإنابة، إن الهيئة تلتزم بدعم المواهب الإماراتية ، مؤكدا أهمية هذه الشراكة مع أحد أكثر استوديوهات الإنتاج المحلية ريادةً وتميّزاً.

أخبار ذات صلة
«اللؤلؤية» تدشن نسختها الـ11 بـ «استعراضية كروية»
100 فعالية في مهرجان «دبي لأصحاب الهمم»

وأضاف أن فريق "روتس للإنتاج" يواصل دعم المواهب الإماراتية، من خلال فرق العمل لإيصال القصص الإماراتية إلى العالم، ويصب ذلك في الجهود الرامية إلى تعزيز الصناعة الإبداعية المحلية وصناعة الإنتاج الإماراتية.

من جانبه أعرب ياسر حارب، الرئيس التنفيذي لشركة "روتس للإنتاج"، عن الفخر بدعم المواهب الإماراتية وتوفير الفرص الإبداعية لهم، مجددا الالتزام بنقل القصص والمحتوى الإماراتي الإبداعي إلى المنطقة والعالم أجمع، وذلك من خلال العمل على تعزيز التعاون والعلاقات الحكومية والتجارية، التي ستسهم بلا شك بالازدهار والنمو للصناعات الإماراتية، انطلاقاً من إيمان الشركة بأهمية التعاون كجوهر للإبداع.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
«اللؤلؤية» تدشن نسختها الـ11 بـ «استعراضية كروية»
الرياضة
«اللؤلؤية» تدشن نسختها الـ11 بـ «استعراضية كروية»
اليوم 12:33
100 فعالية في مهرجان «دبي لأصحاب الهمم»
الرياضة
100 فعالية في مهرجان «دبي لأصحاب الهمم»
اليوم 12:00
أليكسا بلس.. المساعد الصوتي الذكي الجديد من أمازون
التعليم والمعرفة
أليكسا بلس.. المساعد الصوتي الذكي الجديد من أمازون
اليوم 11:50
هزيمة تاريخية لريال مدريد أمام نجمه السابق!
الرياضة
هزيمة تاريخية لريال مدريد أمام نجمه السابق!
اليوم 11:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©