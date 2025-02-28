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الترفيه

«ميتا» ستطلق تطبيقاً للذكاء الاصطناعي التوليدي

«ميتا» ستطلق تطبيقاً للذكاء الاصطناعي التوليدي
28 فبراير 2025 16:36

تستعد «ميتا» لإطلاق نسخة مستقلة من واجهة الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بها «ميتا إيه آي»، المدمجة حتى الآن في شبكات فيسبوك، وثريدز، وإنستغرام، أو خدمتي المراسلة واتساب ومسنجر، على ما أفادت وسائل إعلام أميركية الخميس.
ورفضت المجموعة التعليق على الموضوع في اتصال مع وكالة فرانس برس.
ومن شأن تقديم «ميتا إيه آي» Meta AI كتطبيق مستقل أن يسمح لـ«ميتا» بالتنافس مباشرة مع برامج الذكاء الاصطناعي التوليدي الكبيرة مثل، «تشات جي بي تي» («أوبن إيه آي») أو «جيميناي» («جوجل») أو «كلود» («أنثروبيك»).
وقد أُطلقت «ميتا إيه آي» في سبتمبر 2023، وكانت تقتصر في السابق على منصات الشركة الحالية، ولم يكن من الممكن استخدامها بشكل مستقل.
في أبريل 2024، استبدلت المجموعة وظيفة البحث التقليدية على شبكات التواصل الاجتماعي والمراسلة الخاصة بها بـ«ميتا إيه آي».
كان من الممكن أيضاً الوصول إلى «ميتا إيه آي» عبر موقع إلكتروني مخصص، ولكن ليس في شكل تطبيق.
وقد جعل رئيس مجموعة ميتا مارك زاكربرغ الذكاء الاصطناعي أولوية.
وتخطط المجموعة لاستثمار ما بين 60 و65 مليار دولار هذا العام، معظمها في مراكز البيانات والخوادم والبنية الأساسية للشبكات، والتي تُعتبر ضرورية لتطوير الذكاء الاصطناعي.
وقال مارك زاكربرغ، خلال تقديم النتائج السنوية لعام 2024 في أواخر يناير: «أتوقع أن يتجاوز مساعد قائم على الذكاء الاصطناعي عتبة مليار مستخدم هذا العام، وبالنسبة لي، سيكون ميتا إيه آي».
وأضاف: «بمجرد أن تصل الخدمة إلى هذا النطاق، فإنها عادة ما تحظى بريادة مستدامة».

 

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