«إمارات أف أم» و«ستار أف أم» وتطبيق ADtv.. برامج رمضانية ثرية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شبكة أبوظبي الإذاعية، التابعة لشركة أبوظبي للإعلام، شركة الإعلام الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، دورتها البرامجية الجديدة لشهر رمضان الكريم، والتي سيتم بثها على أثير إذاعات «إمارات أف أم»، و«ستار أف أم»، إلى جانب تطبيق ADtv.

تضم الدورة البرامجية للشهر الفضيل مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والدينية والاجتماعية والتوعوية والمسابقات، التي يقدمها نخبة من أبرز مذيعي الشبكة، وتتناسب مع أجواء الشهر الفضيل، بما يُلبي اهتمامات المستمعين عبر البث الإذاعي والتطبيقات الرقمية، وينسجم مع استراتيجية «أبوظبي للإعلام» التي تركز على المحتوى الهادف والمتميز، وتغطي محاور الشؤون الإماراتية والأسرة والطفل والأخبار والترفيه والمعرفة والتعليم وغيرها.

برامج مباشرة

تقدم إذاعة «إمارات أف أم» لمستمعيها 5 برامج يومية مباشرة، هي «صباح رمضان» و«شربكة» و«هلا بالصيام» و«مشوار 2» و«خيمة سهارى»، في حين تقدم إذاعة «ستار أف أم» 4 برامج يومية ومباشرة هي «صباحو» و«الناس الطيبة» و«كاش التحدي» وخيمة رمضان «اماسي» من فندق إنتركونتيننتال أبوظبي، بالإضافة إلى الموسم الثالث من البرنامج الرمضاني الأسبوعي «الجَمعة أحلى برمضان» من أبوظبي مول.

«إمارات أف أم»

يطل برنامج «صباح رمضان»، الذي تقدمه كل من بدور أحمد وأماني الشحي، إخراج جاسم محمد، من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة 8 ولغاية 9:30 صباحاً بتوقيت الإمارات، ويتضمن عدداً من الفقرات هي «رمضان كريم، إمارات الخير، صحتك تهمنا، وحول العالم»، إلى جانب فقرة حول أبرز أخبار الصحف، ومعلومات حول حركة السير والمرور.

أما برنامج «شربكة»، الذي يقدمه راشد عتيق، إخراج ثروت مصطفى، ويُذاع من الاثنين إلى الخميس من الساعة 2 ولغاية 3:30 عصراً، فهو برنامج مسابقات يمكن للمستمعين المشاركة فيه عبر الهاتف، ويتضمن 6 ألعاب فريدة وممتعة هي «عد ونط.. اربط لا تخربط.. ركز واعكس».. وغيرها.

في حين يتضمن برنامج «هلا بالصيام»، الذي يقدمه كل من شمس السعدي ووردة الحمادي وإخراج كوثر أحمد، ويُذاع من الاثنين إلى الجمعة بدءاً من الساعة 4 عصراً ولمدة ساعة كاملة، نصائح تتعلق بتنمية الذات والأخلاق في فقرة «أجمل ما فينا»، وفقرة عن العادات الصحية والنفسية في رمضان من خلال فقرة «صوموا تصحوا»، بالإضافة إلى فقرتي «ميزانية رمضان» التثقيفية و«قرّب الفطور» التحفيزية.

جديد ومختلف

تواصل إذاعة «إمارات أف أم» تقديم برنامج «مشوار 2» بشكل جديد ومختلف، والذي يتضمن جولة في عالم الفن السينمائي والدرامي، وفي عالم المعلومات العامة والرياضة، وكذلك في عالم الغناء والموسيقى حول العالم، حيث يتقمص كل مذيع شخصية تتناسب مع عالمه، بالإضافة إلى الأجواء الخاصة بالبرنامج. وتم التعاون في هذا الموسم مع الفنان الخليجي خليل الرميثي لأول مرة للتقديم مع أحمد العبيدلي ومنصور الغساني، وإخراج كل من خالد الشامسي ومحمد عثمان، ويُذاع من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 10 ولغاية 11:30 مساء.

كما تواصل الإذاعة تقديم برنامج «خيمة سهارى»، الذي يوفر تغطية ونقلا مباشرا من مهرجان الشيخ زايد وخيمة المجلس من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة 11:30 مساء ولغاية 12:30 بعد منتصف الليل، ويتناول العادات والتقاليد الرمضانية بقالب اجتماعي خفيف، بالإضافة إلى نقل أجواء رمضان التفاعلية مع كل من المزون الحميري، وبدور المرزوقي، وإخراج علي المسافر.

«ستار أف أم»

بدورها، تقدم إذاعة «ستار أف أم» 4 برامج يومية ومباشرة، هي: «صباحو» و«الناس الطيبة» و«كاش التحدي» وخيمة رمضان «اماسي» من فندق إنتركونتيننتال أبوظبي، بالإضافة إلى الموسم الثالث من البرنامج الرمضاني الأسبوعي «الجَمعة أحلى برمضان» من أبوظبي مول.

إذ تواصل الإذاعة بث برنامجها المباشر والشهير «صباحو» بنكهة رمضانية من الاثنين إلى الجمعة، ومن الساعة 8 وحتى 10 صباحاً، حيث يتعرف المستمعون مع رانيا يونس وحسان الشيخ، من خلال فقرات البرنامج المتنوعة، على أهم الأخبار والمستجدات المحلية، بالإضافة إلى باقة من المواضيع الخاصة بالقيم الرمضانية والطاقة الإيجابية والثقافة الصحية، فضلاً عن الفقرات الترفيهية التي تسلط الضوء على الملامح الثقافية وذكريات الزمن الجميل من خلال فقرة رحلة عبر الزمن.

في حين يُسلط برنامج «الناس الطيبة» في حلته الجديدة هذا العام، الذي يُقدمه أحمد نصر من الاثنين إلى الجمعة بين الساعة 2 و3 عصراً، الضوء على بعض النعم المحيطة بالإنسان والتي تستحق الحمد والشكر، مثل نعمة الأمن والأمان، والأسرة، والصحة، والعطاء، وغيرها الكثير، حيث يتناول البرنامج في كل حلقة واحدة من هذه النعم، مع استقبال اتصالات المستمعين لمشاركة قصصهم الملهمة وتجاربهم الشخصية.

أما على صعيد برامج المسابقات، فتقدم الإذاعة للمستمعين برنامج «كاش التحدي»، من إعداد وتقديم أريام، والذي يُبث من الاثنين إلى الجمعة بين الساعة الرابعة والخامسة عصراً، والذي يمنح المشاركين فرصة التنافس للفوز بجوائز مالية تصل إلى 500 درهم، من خلال الإجابة عن 5 أسئلة خلال 30 ثانية، أو مضاعفة الجائزة إلى 1000 درهم إذا أجاب على 7 أسئلة خلال 40 ثانية لكل سؤال، مما يضفي أجواءً من الحماس والتشويق.

كما تقدم الإذاعة برنامج «أماسي»، الذي يُبث من الاثنين إلى الجمعة بين الساعة 9:30 و10:30 مساءً، وهو من إعداد وتقديم مروة معاذ وأحمد الشوم، ويُنقل مباشرة من خيمة فندق إنتركونتيننتال - أبوظبي.

ويجمع البرنامج الحضور في منافسة ممتعة، حيث يتواجه فريقان في ألعاب وتحديات مشوقة للفوز بجوائز قيّمة، وسط أجواء رمضانية مفعمة بالحيوية والترفيه.

وتبث الإذاعة برنامج «الجَمعة أحلى برمضان» في موسمه الثالث، من إعداد وتقديم رانيا يونس من الساعة 9:00 ولغاية 10:00 مساءً يومي السبت والأحد، ليواصل تركيزه الأساسي على تقاليد شهر رمضان، ولكن مع تقديمها من زاوية جديدة، إذ تتناول كل حلقة تجربة مختلفة لمجموعات من العاملين الذين يؤدون مهامهم خلال الشهر الكريم، مسلطاً الضوء على طبيعة عملهم التي تلزمهم العمل في المواقع خلال فترة الإفطار أو بعيداً عن عائلاتهم، ويروي ذكرياتهم وقيمهم وأحلامهم وتأثير عملهم على تجربتهم الرمضانية، كما يتناول البرنامج قصص الإفطار أو حكايات الطهي، والتي تركز على القصة وراء أطباق الإفطار التقليدية من جميع أنحاء العالم.

محتوى رقمي

بالإضافة إلى ذلك، تقدم «ستار أف أم» سلسلة من الفقرات والمحتوى الرقمي عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك منشورات تفاعلية، وفيديوهات قصيرة، ومقاطع خاصة من البرامج، لضمان تفاعل أوسع مع الجمهور وإثراء تجربتهم الرمضانية بمحتوى متميز يتماشى مع روح الشهر الفضيل.

تشترك جميع محطات شبكة أبوظبي الإذاعية الناطقة بالعربية، ببث العديد من الفقرات الخاصة بالتذكير بمواعيد مدفعي «الإفطار» و«الإمساك» وأوقات رفع الآذان الخمسة والتنبيه لمواقيت الصلاة والإمساك والإفطار، وتتيح تطبيقات الإذاعات لمستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل على أنظمة التشغيل «آيفون» و«آندرويد»، إمكانية متابعة برامجهم المفضلة مع خاصية البث المباشر عبر التطبيق الخاص بكل إذاعة.

يذكر أن إذاعة «إمارات أف أم» متاحة على الترددات التالية، أبوظبي FM95.8، العين FM94.9، دبي FM97.1، في حين تتوافر إذاعة «ستار أف أم» على الترددات التالية، أبوظبي 92.4FM، العين 100.1FM، دبي 99.9FM، كما يمكن الاستماع إلى جميع محطات شبكة أبوظبي الإذاعية، من خلال تطبيق Adtv المتوافر على منصات «آندرويد تي في» و«آبل تي في» و«آبل ستور» و«جوجل بلاي».