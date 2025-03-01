ماغي.. محامية «بالدم»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تعود الممثلة اللبنانية ماغي بوغصن إلى شاشة رمضان 2025 من خلال مسلسل «بالدم»، حيث تجسد فيه شخصية محامية شجاعة تخوض معارك قانونية في عالم مليء بالتحديات والاختلافات، والمسلسل يتناول قضايا إنسانية شائكة، ويُسلط الضوء على مفهوم العائلة، تأليف نادين جابر، وإخراج فيليب أسمر، بطولة باسم مغنية، وكارول عبود.

وأوضحت ماغي، أن المسلسل يقدم عملاً جريئاً بعيداً عن الدراما العائلية التقليدية، ويعكس التعقيدات الإنسانية بشكل دقيق، مستمداً تفاصيله من الحياة الواقعية بكل ما فيها من تناقضات وصدمات، ويحمل العمل عنواناً رمزياً يعكس الروابط العائلية الحقيقية.