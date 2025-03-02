شركة عملاقة للتجارة الإلكترونية تدمج الذكاء الاصطناعي في منصتها

أعلنت شركة التجارة الإلكترونية "إي باي" تحديث منصتها لمساعدة المشترين في العثور على البضائع التي يمكن شحنها إليهم بسرعة وعلى السلع المعروضة للبيع في مناطق إقامتهم، بفضل تغيير بطاقات "البحث عن سلعة" واستخدام الذكاء الاصطناعي.

لتسهيل تعرف المشتري على السلع ذات التوصيل السريع، تعرض بطاقات البحث عن السلع على المنصة تقديرات نطاق التسليم لجميع السلع ذات الشحن السريع.

كما أضافت المنصة مرشحا جديدا باسم "الشحن والاستلام" يسمح للعملاء بالعثور على العناصر التي يمكن شحنها إليهم بسرعة. علاوة على ذلك، يمكن للمشترين استخدام هذا المرشح للعثور على السلع المتوفرة عبر الاستلام المحلي.

طرحت "إي باي" تحديثا لبطاقات السلع يوضح للمشترين المحتملين المدة التي سيستغرقها توصيل الطلب من مكان وجوده إلى مكان وجودهم. وتقول الشركة إنه نظرا لأن شبكة البائعين لديها عالمية ولامركزية، فقد كان من الصعب على النماذج التنبؤية لديها تقديم تقديرات دقيقة لزمن الشحن والتسليم في الماضي.

مع ذلك، استثمرت "إي باي" في الذكاء الاصطناعي للتغلب على هذا التحدي من خلال النظر في عوامل مثل قرب العميل من موقع السلعة، وخدمة الشحن المختارة، وسجل شحن البائع، ومزامنة البيانات في الوقت الفعلي. نتيجة لذلك، أصبحت المنصة قادرة على تقديم تقديرات زمن التسليم بشكل أكثر دقة، كما تقول.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت "إي باي" شارة جديدة باسم "أفضل خدمة" في ألمانيا لمساعدة العملاء على تحديد البضائع التي تلبي معايير الجودة العالية بسهولة. على سبيل المثال، قد يتم عرض الشارة على البضائع التي تتمتع بشحن سريع ومجاني، وإرجاع مجاني، وبائعين موثوق بهم.

وقالت "إي باي" في منشور على الإنترنت "تمثل هذه التحديثات تقدما كبيرا في جهدنا لتوفير رحلة تسوق سلسة وفعالة".

من خلال تحسين تجربة المستخدم، تتطلع "إي باي" إلى البقاء قادرة على المنافسة مع منصات التجارة الإلكترونية الأخرى مع جذب المزيد من المستخدمين وتسهيل التصفح والتنقل بين أقسام وخدمات منصتها.