آيتن تعيش قصة حب مع «الحلانجي»

سعيد ياسين (القاهرة)

تشارك آيتن عامر في دراما رمضان بثلاثة مسلسلات، تواصل من خلالها حضورها في هذا الموسم، الأول بعنوان «الحلانجي» وتجسد فيه شخصية فتاة تعيش قصة حب مع شاب يعيش في حي شعبي، ويستخدم الأساليب والحيل الملتوية لتحقيق مصالحه، وتدافع عنه أمام أسرتها التي ترفضه بسبب سلوكياته الخاطئة. قالت آيتن إنها تتوقع أن يحقق العمل نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيري نظراً لدورها المتميز فيه، ويشارك في البطولة محمد رجب وعبير صبري ومحمد لطفي، وتأليف محمود حمدان وإخراج معتز أسامة.

أضافت آيتن، أن المسلسل الثاني هو «بدون مقابل»، المؤجل من رمضان الماضي، وتجسد فيه شخصية سيدة أعمال تواجه مشاكل عديدة، ويتناول بطولات رجال الأمن في محاربة الإرهاب، بطولة هاني رمزي وداليا البحيري ووفاء عامر ونسرين طافش وخالد سليم، تأليف حسام موسى وإخراج جمال عبدالحميد.

ويُعرض لآيتن أيضاً مسلسل «مغلق للصيانة» مع محمد العلوي وعبدالله المسلم، إخراج عامر هاشم الموسوي، ويعد التجربة الثانية لها في الدراما الكويتية بعد «زوجة واحدة لا تكفي».

وكشفت آيتن عن أنها لن تشارك في «جودر2» مع ياسر جلال ونور، وذلك لانتهاء دورها الذي قدمته ضيفة شرف في الجزء الأول، وجسدت فيه شخصية «والدة جودر» في طفولته.