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الترفيه

«البوم» يعود في جزئه الثاني على «قناة أبوظبي» وتطبيق ADtv

«البوم» يعود في جزئه الثاني على «قناة أبوظبي» وتطبيق ADtv
3 مارس 2025 15:00

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت شبكة «قنوات تلفزيون أبوظبي» التابعة لـ شركة «أبوظبي للإعلام»، شركة الإعلام الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن بدء عرض الجزء الثاني من الدراما التاريخية الإماراتية «البوم»، على «قناة أبوظبي» وتطبيق ADtv عند الساعة (22:00) بتوقيت دولة الإمارات -(21:00) بتوقيت السعودية. ويجمع العمل نخبة من أبرز نجوم الدراما الإماراتية، منهم عمر الملا ومنصور الفيلي وبدر حكمي وعبدلله بن حيدر، وهو من إخراج الأسعد الوسلاتي. ويروي المسلسل الدرامي الاجتماعي، والمستوحى من عبق التاريخ بإنتاج عالمي، قصة «شهاب» الذي يقود سفينة «البوم» ويسعى لتوسيع شبكة النقل البحري التي أسسها في عام 1943 - أي بعد 3 سنوات من أحداث الموسم الأول -، حيث ينجح في توسعة النقل التجاري من كاليكوت وبومباي في الهند وحتى الساحل على الرغم من عدم وضوح مجريات الحرب العالمية الثانية، قبل أن يُقرر الشروع بتجارة الشاي في سيلان، ويتفاجاً بأنه على وشك الاصطدام بمجموعة من التجار هناك الذين قد يُهددون تجارته بالكامل ويتسببون في خسارة رأسماله. ويُعتبر المسلسل المؤلف من 15 حلقة، والذي صور في كل من الإمارات وسيرلانكا ملحمة تاريخية متميزة للأجيال من حيث المضمون والإنتاج والإخراج، حيث يستكمل النجاح المميز الذي حققه الجزء الأول في الموسم الرمضاني الماضي، والذي حل ضمن قائمة أكثر المسلسلات العربية متابعةً في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.
ويأتي «البوم» ضمن الأعمال الحصرية التي انتجتها شركة أبوظبي للإعلام للدورة البرامجية الخاصة بالموسم الرمضاني، والتي تضم 12 عملاً درامياً محلياً وعربياً، من بينها 6 أعمال إماراتية تجمع أكثر من 80 فناناً إماراتياً وجرى فيها استخدام أحدث تقنيات التصوير السينمائي لتقديم أفضل صورة ممكنة تعكس مكانة الشركة في مجال الإنتاج الدرامي، وفي تقديم محتوى غني بالمعرفة والترفيه والثقافة للجمهور داخل دولة الإمارات وخارجها.

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