الذكاء الاصطناعي نجم معرض برشلونة للأجهزة المحمولة

انطلق، اليوم الاثنين، معرض برشلونة للأجهزة المحمولة الذي يُعدّ أكبر ملتقى للتكنولوجيا اللاسلكية في العالم، مع حضور لافت بشأن قدرات الذكاء الاصطناعي.

ويُتوقَّع أن يستقطب المعرض المُقام في المدينة الإسبانية نحو مئة ألف مشارك.

ومنذ وقت مبكر صباح الاثنين، حضر عدد كبير من الأشخاص إلى القاعات متجوّلين بين الأقسام بحثا عن أحدث الأجهزة والابتكارات من الشركات المصنعة أو استعدادا للمشاركة في مناقشات محورها مستقبل القطاع.

والأحد، ركز عدد من الشركات الصينية المصنّعة للهواتف الذكية عروضها قبل إطلاق المعرض، على المنتجات والاستثمارات الجديدة خاصة دمج الذكاء الاصطناعي في منتجاتها.

وأكدت شركة "هونور" التابعة لـ"هواوي" أن هواتفها الذكية المستقبلية، التي يتم ابتكارها مع شركتي "غوغل كلاود" و"كوالكوم" الأميركيتين، ستكون مجهزة ببرامج ذكاء اصطناعي قادرة على إنجاز مهام، مثل وضع جداول زمنية لأحداث معينة أو حجز طاولة في مطاعم.

وكشفت شركة "شاومي" المنافسة، وهي ثالث أكبر شركة مصنّعة للهواتف الذكية في العالم بعد "أبل" و"سامسونغ"، عن مجموعة جديدة من الهواتف الذكية المجهزة بكاميرات عالية الجودة ومجموعة خاصة بها من ميزات الذكاء الاصطناعي.