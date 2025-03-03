الثلاثاء 4 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

أمازون تعزز أليكسا بالذكاء الاصطناعي

أمازون تعزز أليكسا بالذكاء الاصطناعي
3 مارس 2025 23:27

أطلقت شركة التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية الأميركية أمازون دوت كوم المساعد الصوتي الرقمي أليكسا بلس وهو نسخة محسنة من المساعد الرقمي أليكس ومزود بالذكاء الاصطناعي التوليدي.
وخلال عرض الأداة الجديدة عرضت أمازون كيف يمكن للمستخدمين تبادل المستندات الرقمية باستخدام أليكسا بلس التي تسمح لهم باستدعاء التفاصيل المهمة والإجابة على الأسئلة الخاصة بهذه المستندات.
وقدمت مارا سيجال مديرة إدارة اليكسا، عدة أمثلة لكيفية عمل الأداة الجديدة.
على سبيل المثال، سألت مارا أليكسا بلس  "من وصفة جدتي لصنع خبز الكوسة ، ما كمية الزيت التي احتاجها؟  وتمكنت أليكسا بلس  من استخراج الإجابة من الوصفة التي تم تحميلها مسبقا.
وفي حالة أشد تعقيدا، استطاع أحد المستخدمين  تحميل مستند من مستندات رابطة ملاك المنازل، وتم سؤال أليكسا عدة أسئلة  عن الإرشادات التي يميل الكثيرون من الأشخاص إلى تجاهلها.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين إعادة توجيه رسائل بريد إلكتروني متعددة من مدرسة الطفل إلى  أليكسا بلس، ثم استخراج المعلومات الأساسية وتلخيصها.
 كما يمكن أن تساعد أليكسا بلس المستخدمين في إدارة برامجهم الزمنية للتأكد من عدم تفويت الأحداث المدرسية المهمة.
وقد عرضت أمازون العديد من  مزايا اليكس بلس  بما في ذلك القدرة على الانتقال إلى مشاهد أفلام مختلفة على  خدمة برايم فيديو للبث المباشر  والتحكم في أجهزة المنزل الذكية، مما يسمح للمستخدمين بنقل الموسيقى بين مكبرات الصوت في غرف مختلفة.

أخبار ذات صلة
عبدالله آل حامد يحضر فعاليات المؤتمر العالمي للجوال MWC في برشلونة
«حمدان بن محمد للخدمات الحكومية» يعلن الجهات المرشحة للفوز بـ «راية حمدان»
المصدر: د ب أ
أمازون
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
ألمانيا تصدر أمر اعتقال منفذ عملية الدهس في «مانهايم»
الأخبار العالمية
ألمانيا تصدر أمر اعتقال منفذ عملية الدهس في «مانهايم»
اليوم 22:25
بولندا: إيقاف المساعدات الأميركية العسكرية لكييف جارٍ بالفعل
الأخبار العالمية
بولندا: إيقاف المساعدات الأميركية العسكرية لكييف جارٍ بالفعل
اليوم 22:10
تنبيه من شرطة أبوظبي
علوم الدار
تنبيه من شرطة أبوظبي
اليوم 22:07
الأرقام الاستثنائية والتاريخية تشعل قمة الأهلي والريان في «النخبة»
الرياضة
الأرقام الاستثنائية والتاريخية تشعل قمة الأهلي والريان في «النخبة»
اليوم 21:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©