أمازون تعزز أليكسا بالذكاء الاصطناعي

أطلقت شركة التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية الأميركية أمازون دوت كوم المساعد الصوتي الرقمي أليكسا بلس وهو نسخة محسنة من المساعد الرقمي أليكس ومزود بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

وخلال عرض الأداة الجديدة عرضت أمازون كيف يمكن للمستخدمين تبادل المستندات الرقمية باستخدام أليكسا بلس التي تسمح لهم باستدعاء التفاصيل المهمة والإجابة على الأسئلة الخاصة بهذه المستندات.

وقدمت مارا سيجال مديرة إدارة اليكسا، عدة أمثلة لكيفية عمل الأداة الجديدة.

على سبيل المثال، سألت مارا أليكسا بلس "من وصفة جدتي لصنع خبز الكوسة ، ما كمية الزيت التي احتاجها؟ وتمكنت أليكسا بلس من استخراج الإجابة من الوصفة التي تم تحميلها مسبقا.

وفي حالة أشد تعقيدا، استطاع أحد المستخدمين تحميل مستند من مستندات رابطة ملاك المنازل، وتم سؤال أليكسا عدة أسئلة عن الإرشادات التي يميل الكثيرون من الأشخاص إلى تجاهلها.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين إعادة توجيه رسائل بريد إلكتروني متعددة من مدرسة الطفل إلى أليكسا بلس، ثم استخراج المعلومات الأساسية وتلخيصها.

كما يمكن أن تساعد أليكسا بلس المستخدمين في إدارة برامجهم الزمنية للتأكد من عدم تفويت الأحداث المدرسية المهمة.

وقد عرضت أمازون العديد من مزايا اليكس بلس بما في ذلك القدرة على الانتقال إلى مشاهد أفلام مختلفة على خدمة برايم فيديو للبث المباشر والتحكم في أجهزة المنزل الذكية، مما يسمح للمستخدمين بنقل الموسيقى بين مكبرات الصوت في غرف مختلفة.