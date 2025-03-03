ياسمين رئيس لـ«الاتحاد»: «شهرزاد» حققت أحلامي على «قناة أبوظبي»

محمد قناوي (القاهرة)

قالت ياسمين رئيس إن تقديمها شخصية «شهرزاد» في مسلسل «جودر»، الذي يُعرض على قناة أبوظبي وتطبيق ADtv خلال النصف الأول من شهر رمضان الفضيل، حقق أهم أحلامها، معتبرة أنه أبرز ما قدمت في مشوارها، وقد وافقت على الدور فور عرضه عليها دون انتظار لمعرفة التفاصيل، حتى إنها اعتذرت عن أحد الأعمال من أجله.



الأقرب إلى قلبي

أضافت ياسمين رئيس لـ«الاتحاد» قائلة: «هذا العمل هو الأقرب إلى قلبي، لأنني كنت أتمنى تجسيد تلك الشخصية، لشعوري بأنها قريبة مني، وسعدت جداً بالمسلسل، لأن السيناريو كان باللغة العربية الفصحى، والتي لم يسبق لي تقديمها، كما قدمت فيه عدداً من الاستعراضات، كما أسعدني نجاح العمل على قناة أبوظبي العام الماضي، والتعاون مجدداً مع النجم ياسر جلال الذي ساعدني كثيراً، ودعمني بخبرته.

وأشارت ياسمين إلى أنها تحرص على تقديم أعمال متنوعة ومختلفة، وتبحث عن موضوعات تتضمن أفكاراً جديدة، وشخصيات لم تقدمها من قبل، وهذا ليس بالشيء السهل، بل يتطلب مجهوداً كبيراً في الاختيار.



«منتهي الصلاحية»

وذكرت أنها للمرة الأولى في مشوارها يُعرض لها عملان في موسم واحد، فبالإضافة إلى «جودر 2»، تشارك في مسلسل «منتهي الصلاحية»، مع محمد فراج، هبة مجدي، سامي مغاوري، دنيا ماهر وحسن مالك، تأليف محمد هشام عبيه وإخراج تامر نادي، وتجسد خلاله ياسمين دور فتاة فقيرة، ويتناول قضية المراهنات والتطبيقات الإلكترونية الخاصة بالمقامرات، والتحديات اليومية.

وتدور أحداثه حول شخصية موظف في أحد البنوك، يتورط في قضية تجسس على بيانات العملاء، ما يؤدي إلى سجنه لمدة عامين وبعد خروجه، يجد حياته قد تغيرت تماماً، حيث يسعى وراء الثراء السريع من خلال المراهنات الإلكترونية.

وكشفت ياسمين رئيس عن أسباب تأجيل مسلسل «قتل اختياري»، والذي كان مقرراً أن تخوض به السباق الرمضاني هذا العام، لأنه كان من الصعب الانتهاء من التحضيرات واللحاق بالموسم مع ضيق الوقت.



إنتاج سينمائي

عن خوضها تجربة الإنتاج السينمائي، من خلال فيلم «الفستان الأبيض»، واستمرار تجربتها بتدشين شركة إنتاج، قالت رئيس: من خلال تواجدي في مجال التمثيل لفترة طويلة أصبحت أفهم أكثر أن وجودي لا يقتصر على كوني ممثلة فقط، حيث اكتشفت وجود جانب تجاري أيضاً، وفي نفس الوقت أواصل تقديم الأعمال التي أفضلها وأكون جزءاً منها، وأريد إنتاج أفلام أتمنى تقديمها.



«الحارس»

تعاقدت ياسمين رئيس على تجسيد البطولة النسائية في فيلم «الحارس» مع هاني سلامة، أحمد الرافعي، ومحمود ياسين جونيور، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج ياسر سامي، وتجسد خلاله شخصية طبيبة نفسية.