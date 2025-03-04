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«مغامرة القراصنة الكبرى» تعود إلى أبوظبي

«مغامرة القراصنة الكبرى» تعود إلى أبوظبي
4 مارس 2025 12:22

أبوظبي (الاتحاد)
تعود «مغامرة القراصنة الكبرى» إلى أبوظبي بعرض تستضيفه «الاتحاد أرينا» من 29 - 31 أغسطس 2025، بالشراكة بين دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي و«ميرال» و«ثيوري إليفين إنترتينمنت».

والعرض العائلي المليء بالموسيقى والتشويق، يستند إلى سلسلة الرسوم المتحركة الأعلى تقييماً لمرحلة ما قبل المدرسة، حيث يشاهد الضيوف رايدر وفريقه يشرعون في مغامرة لا تنسى ضد القراصنه الأشرار.

وينقذ تشيس ومارشال ورابل وسكاي وروكي وزوما، كاب إن توربوت، ويكتشفون خريطة كنز القراصنة السرية التي تقودهم في مغامرة ملحمية. وتصبح الأمور متوترة عندما يريد العمدة هامدينجر العثور على الكنز أولاً.ويُعد العرض فرصة للعائلات لمنح أطفالهم فرصة التفاعل المباشر مع المسرح منذ الظهور الأول لباو باترول في خريف عام 2016، والذي شوهد من قبل 6 ملايين معجب من 40 دولة.

الرسوم المتحركة
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