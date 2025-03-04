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الترفيه

«قصر الإمارات» يقدم أنشطة الحرف الرمضانية

«قصر الإمارات» يقدم أنشطة الحرف الرمضانية
4 مارس 2025 13:56

يستضيف «قصر الإمارات» في العاصمة أبوظبي خلال شهر رمضان تجارب مميزة لأفراد الأسرة من مختلف الأعمار، ويحتفل بروح الشهر المبارك وصور التواصل المجتمعي، التي تنعم به مرافق الضيافة في دولة الإمارات. ويقدم قصر الأطفال مجموعة من الأنشطة الممتعة للعائلات، بما فيها ليلة الأفلام مع الإفطار الخاص، وأنشطة الحرف الرمضانية، بالإضافة إلى الألعاب الترفيهية.
ويواصل «قصر الإمارات» في أبوظبي جهوده في تقليل النفايات الغذائية من خلال شراكته مع منشأة تسميد لإعادة تدوير الطعام لاستخدامها في المزارع المحلية، مما يسهم في استفادة المجتمع من هذه الموارد خلال شهر رمضان، مع تأكيد التزامه بمعايير جديدة في الاستدامة وتقليل النفايات في قطاع الضيافة الفاخر.


 ويستقبل القصر آلاف الزوار من مختلف الجنسيات في خيمته الرمضانية على وجبتي الإفطار والسحور «مجلس البحر»، التي تقع على شاطئ البحر، وتجمع تحت سقفها نخبة من الطهاة المبدعين لتقديم تجربة طعام استثنائية.

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