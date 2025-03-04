يسرا اللوزي.. تحديات وأزمات بسبب «لام شمسية»

محمد قناوي (القاهرة)

تسجل يسرا اللوزي حضورها على شاشة رمضان هذا العام، من خلال مسلسلي «لام شمسية» و«المداح 5»، وتعتبرهما نقلة نوعية للأدوار التي تقدمها، وقالت إنها تجسد شخصية تعيش تجارب حياتية صعبة في «لام شمسية»، وتمر بتحديات وأزمات نفسية وعاطفية، ويشارك في البطولة أمينة خليل وأحمد السعدني، تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.

وأضافت اللوزي أن الشخصية الثانية بمسلسل «المداح 5»، وتعتبرها شخصية صعبة ومركبة، والعمل بطولة حمادة هلال وغادة عادل وهبة مجدي وخالد سرحان، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، إخراج أحمد سمير فرج.

يذكر أن اللوزي قد شاركت رمضان الماضي في بطولة مسلسل «صلة رحم»، مع إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، تأليف محمد هشام عبية وإخراج تامر نادي.