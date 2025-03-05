«أبوظبي للإعلام» توقع اتفاقية شراكة مع «ماهي خوري للسيارات»

أبوظبي (الاتحاد) وقعت «أبوظبي للإعلام»، شركة الإعلام الرائدة في دولة الإمارات، اتفاقية شراكة مع ماهي خوري للسيارات، وكيل علامة «دونغ فينغ» الصينية، لدعم المحتوى الرمضاني وبرامج المسابقات التي تقدمها شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي وشبكة أبوظبي الإذاعية بجوائز عينية قيّمة. بموجب الاتفاقية، تقدم شركة ماهي خوري للسيارات لجمهور ومتابعي «أبوظبي للإعلام» سيارات فاخرة من علامة «دونغ فينغ» كجوائز كبرى في البرنامج التراثي الشهير «الشارة»، الذي يُعرض على قناتي «الإمارات» و«بينونة»، وبرنامج «مشوار 2» الذي يُبث عبر أثير إذاعة «إمارات أف أم».

محتوى ترفيهي هادف

وأكد عبد الرحيم البطيح النعيمي، الرئيس التنفيذي لدائرة التسويق والاتصال في «أبوظبي للإعلام»، أن هذه الشراكة تأتي في إطار استراتيجية «أبوظبي للإعلام» الرامية إلى توسيع نطاق التعاون والشراكات بهدف تقديم محتوى ترفيهي هادف والارتقاء بتجربة المتابعين، مشيراً إلى أن تقديم جوائز قيّمة في برامج المسابقات الرمضانية يعكس حرص الشركة على تلبية تطلعات المشاهدين والمستمعين وتعزيز تفاعلهم وتجربتهم خلال الشهر الفضيل.

المبادرات المجتمعية

وأعرب صلاح الدين شرفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماهي خوري للسيارات عن اعتزازه بهذه الشراكة، مؤكداً أن التعاون مع «أبوظبي للإعلام» يعكس التزام الشركة بدعم المبادرات المجتمعية وتعزيز التفاعل مع الجمهور خلال المناسبات المهمة مثل شهر رمضان المبارك. وأضاف أن هذه الخطوة تتماشى مع جهود ماهي خوري للسيارات لتعزيز مكانتها كشريك رئيسي في قطاع السيارات بدولة الإمارات، لاسيما في سوق العلامات التجارية الصينية سريعة النمو، وذلك في إطار شراكتها مع علامة «دونغ فينغ» التي تقدم أحدث المزايا والتقنيات التي تتماشى مع متطلبات مستهلكي السيارات في دولة الإمارات.

الشارة ومشوار

ويُعد برنامج «الشارة»، الذي تقدّمه الإعلامية حصة الفلاسي ويُعرض يومياً على قناتي الإمارات وبينونة في تمام الساعة 10:00 ليلاً، من أبرز البرامج التراثية التي تسلط الضوء على الموروث الإماراتي والعربي، إذ يقدّم تمازجاً غنياً من الأسئلة الثقافية والمسابقات التفاعلية التي تعزز الهوية الوطنية. أما برنامج «مشوار» في موسمه الثاني، فيأخذ المستمعين في جولة ترفيهية متكاملة تمتد عبر عوالم الفن والثقافة والرياضة، بمشاركة نخبة من الإعلاميين والمبدعين، ويُبث عبر أثير إذاعة «إمارات إف إم» من الاثنين إلى الجمعة بين الساعة 10:00 و11:30 ليلاً. برامج نوعية وتقدّم شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي وشبكة أبوظبي الإذاعية خلال الشهر الفضيل مجموعة واسعة من برامج المسابقات الأخرى، من أبرزها «إلحق ما تلحق»، «شربكة»، «كاش التحدي»، «فانوس الحظ»، «أماسي»، التي تتيح للمشاركين فرصاً للفوز بجوائز مالية وعينية قيّمة. وتُعرض هذه البرامج أيضاً عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق ADtv، المتوفر على منصات «آندرويد تي في»، و«آبل تي في»، و«آبل ستور»، و«جوجل بلاي»، إلى جانب خدمة البث المباشر التي تتيح للجمهور متابعة البرامج والمسلسلات ضمن الدورة البرامجية لشهر رمضان المبارك.