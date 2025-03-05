مهرجان «برد» يعود إلى أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) تنطلق فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان «برد أبوظبي»، المُقدم من «هايبيست»، على مدار 5 أيام من 23 - 27 أبريل في حلبة مرسى ياس، مسلطةً الضوء على الثقافة المعاصرة من خلال تجارب التسوق ومأكولات الشارع والأزياء والفنون والرياضة والعروض الموسيقية الاستثنائية لكوكبة من ألمع النجوم من المنطقة والعالم.

ويوفر المهرجان، الذي صممته «براغ»، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، تجربة ملهمة تحتفي بالثقافة المعاصرة، وتدعو الزوار إلى التعرّف على عناصرها وأثرها في رسم ملامح شخصياتهم، وتفتح المجال أمامهم لإعادة اكتشاف شغفهم بها، والتواصل مع أصدقاء جدد.ويقدم المهرجان هذا العام برنامجاً حافلاً بالعروض الموسيقية لنخبة من ألمع الفنانين على الساحتين الدولية والإقليمية، بمن فيهم مطرب الهيب هوب العالمي «ناز» الذي يُضيء يوم 25 أبريل خشبة المسرح، بأدائه وصوته الذي يحمل عبَق موسيقى «الساحل الشرقي» الأميركي وتراثه الفني الغني. وتتواصل الحفلات يوم 26 أبريل مع المطرب الكندي المرشح لجائزة غرامي «بارتي نكست دور»، الذي حطّم ألبومه الأخير الأرقام القياسية، مرسخاً مكانته في عالم موسيقى الـ «آر آند بي» بصوته الذي يمزج بين الألوان الموسيقية المختلفة وأعماله المتميزة. وتتألق على مسرح «برد أبوظبي» يوم 24 أبريل فرقة «كايروكي» المصرية في عرض فني يدمج بين عبق التراث وألوان الموسيقى المعاصرة، مع أغانيها المحببة مثل «أثبت مكانك»، إلى جانب مختارات من ألبومها الأخير «لازم نفهم». وتنطلق الأمسية في ذات الليلة مع فرقة «أدونيس» اللبنانية، المعروفة بعروضها الآسرة وكلماتها التي تلامس القلوب وتنبض بأنغام تبعث الحنين للأصالة وتخاطب الجيل الجديد وتروي قصصه، مع بعض أشهر أغانيها. ويقدم المهرجان عروضاً حصرية للأزياء، ومنافسات الرقص، والتجارب الرياضية، ومأكولات الشارع.

ويشكل «برد أبوظبي» منصة ثقافية تجريبية لتمكين المواهب المحلية والإقليمية من استعراض إبداعاتهم، جنباً إلى جنب مع أعمال الفنانين العالميين، بالتزامن مع توفير جسور تجمع المواهب من كافة جوانب الحياة مع الجمهور والفنانين من مختلف الثقافات في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمشاركة أجمل اللحظات.