سوسن بدر: «الباء تحتها نقطة» يتناول جهود محو الأمية

محمد قناوي (القاهرة)

تشارك سوسن بدر في المسلسل الإماراتي «الباء تحتها نقطة»، الذي يتم عرضه على قناة الإمارات، ضمن خطة شبكة أبوظبي للإعلام الدرامية في رمضان، وتؤدي شخصية مديرة مدرسة لتعليم السيدات، اللاتي قررن العودة لمقاعد الدراسة لاكتشاف ذواتهن، في إطار اجتماعي كوميدي، ويتناول العمل قضية محو الأمية التي شهدتها الإمارات أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات، مع تركيز خاص على تعليم المرأة.



رسالة مهمة

قالت سوسن بدر لـ«الاتحاد»، إنها تعتبر دورها في هذا العمل من أمتع التجارب الدرامية في مشوارها؛ لأنه مختلف وبعيد عن النمطية والتكرار، مع سيناريو متميز للكاتبة منى الظاهري، وهي من الكاتبات المهتمات بحقوق ومكانة المرأة، وتمتلك فكراً متفتحاً مع وعي كبير بهذه القضايا.

وتدور أحداث المسلسل في مدرسة بإحدى مناطق الإمارات، حيث تقوم مجموعة من المعلمات من جنسيات عربية مختلفة بتدريس النساء، في ظل مفارقات كوميدية خلال هذه العملية، كما يُسلط العمل الضوء على عادات وتقاليد العديد من البلدان.

وأضافت سوسن بدر، أعجبتني الحبكة الدرامية للعمل التي تعتمد في ظاهرها على الجانب الكوميدي، لكن في باطنها تحمل قضية ورسالة مهمة حول محو الأمية في الإمارات، ويضم نخبة من نجوم الدراما العربية، هم: جابر نغموش، محمد خير الجراح، فاطمة الحوسني، ميرا طالب، إيمان السيد، وشكران مرتجى، إخراج العراقية هبة الصياغ.



جمهور خليجي

أعربت سوسن بدر عن سعادتها لمشاركتها للمرة الثانية في الدراما الخليجية، بعد أن قدمت في رمضان الماضي المسلسل الكويتي «ولد أمه»، وقد شهدت السنوات الأخيرة تقديم نصوص جريئة تناولت موضوعات مهمة، مثل تمكين المرأة والتحديات التي يواجهها الشباب، وأضافت أنها سعيدة أيضاً بأن يكون لها جمهور في الخليج، وخاصة في دولة الإمارات، القريبة إلى قلبي وإلى قلوب كل المصريين.



«الكابتن» و«أثينا»

يشهد الموسم الرمضاني، مشاركات واسعة لسوسن بدر في الدراما المصرية، أولاها مسلسل «الكابتن» مع أكرم حسني من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طيار يتسبب في حادث يؤدي إلى وفاة الركاب، ما يضعه في سلسلة من المواقف التي تغير مسار حياته، وتقدم خلاله شخصية إحدى ضحايا الطائرة التي تظهر في صورة «عفريتة» للطيار.

كما تشارك في بطولة مسلسل «أثينا» من 15 حلقة أيضاً، وتجسد دور أم لفتاتين، الأولى مراسلة صحفية تسلط الضوء على مخاطر منصات التواصل، و«الإنترنت المظلم»، والثانية طالبة جامعية تحاول الانتحار بسبب دخولها عالم «الدارك ويب».

أما العمل الثالث، فهو «أهل الخطايا» مع جمال سليمان، تأليف محمد عبد القوي، وأحمد أنور، وإخراج رؤوف عبد العزيز، ويتناول العديد من القضايا والجرائم الحقيقة من الواقع، في 15 حلقة.



«دقيقة إلا ربع»

انتهت الفنانة المصرية سوسن بدر من تصوير حكاية «دقيقة إلا ربع»، إحدى حكايات مسلسل «أسود باهت»، الذي يتكون من 3 حكايات، كل واحدة من 5 حلقات، وبفريق عمل مستقل وأحداث مختلفة، وحكاية «دقيقة إلا ربع»، بطولة محمد عز، هاجر الشرنوبي، تأليف إسلام شتا وباسم حسن، إخراج ممدوح زكي، وتقدم فيه دور سيدة من عائلة أرستقراطية، وخلال الأحداث تتعرض لحادث وتصاب بالشلل، بعد أن تخسر ابنتها.