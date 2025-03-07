عابد فهد.. أستاذ مسرحي

علي عبد الرحمن (القاهرة)

يطل الممثل السوري عابد فهد على جمهوره خلال رمضان من خلال مسلسل «نَفَس»، حيث يجسد شخصية أستاذ مسرحي، وتدور الأحداث حول شابّة موهوبة في فنون الأداء الحركي، تفقد بصرها تدريجياً، لكنها تجد الأمل في شاب يعيد لها الثقة، غير أن قصة الحب بينهما تصطدم بشخصية والدها المتسلطة، والعمل من تأليف إيمان السعيد، وإخراج إيلي السمعان، ويشارك في بطولته معتصم النهار ودانييلا رحمة.

أوضح عابد فهد، أن الحكاية قد تبدو للوهلة الأولى قصة حب تقليدية بين شاب فقير وفتاة ثرية، لكن العمل يغوص في أبعاد أعمق، حيث يرصد قضايا الحب والتضحيات والصراعات النفسية والاجتماعية، مشيراً إلى أن المسرح في المسلسل ليس مجرد خلفية للأحداث، بل محور أساس للسياق الدرامي.

ويرى فهد أن شخصية «أنسي» التي يلعبها لا تقتصر على كونه أستاذاً مسرحياً، بل بمثابة الأب الروحي للشابة التي تعاني من فقدان البصر، فهو يؤمن بأنها تستطيع الانتصار على معاناتها من خلال البصيرة والموهبة، لكنه في الوقت ذاته، يواجه صراعاً مع الشاب العاشق الذي يريد الاحتفاظ بها رغم الفارق الطبقي بينهما.