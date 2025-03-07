محمد هنيدي: جمهور الإمارات متذوق للفن

محمد قناوي (القاهرة)

يعود الممثل المصري محمد هنيدي، إلى تقديم الأعمال الدرامية الكوميدية، على شبكة «أبوظبي للإعلام»، بمسلسل «شهادة معاملة أطفال»، والذي يُعرض على قناة أبوظبي وتطبيق ADtv في 30 حلقة، ويستعرض تغير القيم والعلاقات على مدار عقدين من الزمن.

وعبّر محمد هنيدي لـ«الاتحاد»، عن سعادته لعودته لجمهوره في مصر والخليج خلال شهر رمضان، بعد غياب 7 سنوات منذ أن قدم «أرض النفاق»، حيث كان يرغب في الحضور الرمضاني بعمل كوميدي يرسم الابتسامة على وجوه المشاهدين خلال الشهر الكريم.

والعمل تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في البطولة نهى عابدين، سما إبراهيم، صبري فواز، خالد أنور، محمود حافظ، إسماعيل فرغلي، جيهان خليل وهناء الشوربجي.



متذوق للفنون

وأعرب هنيدي عن تفاؤله بأن يحقق المسلسل النجاح المأمول بين الجمهور الخليجي والعربي بصفة عامة، والإماراتي بصفة خاصة لأنه متذوق للفنون ويقدر الأعمال المهمة ويعشق الكوميديا، إضافة إلى أن قناة أبوظبي لها جمهور ومتابعون في كافة أرجاء الوطن العربي مما يمنح العمل فرصة كبيرة للمشاهدة.

وقال «إن الشخصية التي أقدمها جديدة ولم يسبق لي تقديمها طوال مشواري، وكنت أتمنى تقديم دور بهذه المواصفات، والمحامي الذي ألعب دوره، أقدمه بشكل جديد ومختلف عن أي ظهور سابق على الشاشة، لأنه غير طبيعي، ويمر بمراحل ومواقف كوميدية كثيرة وحقيقية، كما أن الشخصية شريرة، وهذه المرة الأولى التي أقدم فيها دور الشرير الكوميدي.



تلاعب بالقانون

وكشف محمد هنيدي عن أن «المحامي عبد الستار الكف»، اﻟﻤﻠﻘﺐ ﺑﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﺸﯿﻄﺎن، يتمتع بشخصية حادة ومتسلطة، كما أنه محترف في التلاعب بالقانون، حيث يلجأ إلى أعمال غير مشروعة مثل التزوير وشهادة الزور والتهرب الضريبي، لمساعدة موكليه الأثرياء في قضايا غير أخلاقية.

ويواجه هذا «المحامي» العديد من الأزمات، منها دخوله في غيبوبة لمدة 20 عاماً بعد حادث غامض، وبعد إفاقته، يواجه تغيرات العصر الهائلة، ويحاول التكيف مع الواقع الجديد، لكنه يواجه صعوبات، بعدما حصل على «شهادة معاملة أطفال»، ويستغل دون علمه عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويصبح نجماً على السوشيال ميديا، دون أن يفهم معنى «التريند» مثلا، ليواجه صدمة الواقع الجديد.



الجمهور هو الفائز

ويرى هنيدي أن موسم رمضان الدرامي هذا العام قوي، ويشهد منافسة كبيرة، ويتضمن أعمالاً مهمة عديدة لأجيال متنوعة، وأفكاراً متجددة تعيد الدراما المصرية إلى الساحة من جديد، وفي النهاية الفائز هو الجمهور الذي يستمتع بما يقدم له.



«الجواهرجي»

انتهى محمد هنيدي من تصوير فيلم «الجواهرجي» قبل عامين، وتقرر طرحه في دور العرض في عيد الأضحى المقبل، وهو حالياً في مراحل المونتاج، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية، ويشارك في بطولته منى زكي ولبلبة وأحمد صلاح السعدني وتارا عماد وباسم سمرة، تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.