كشف لغز وفاة ممثل أميركي وزوجته في منزلهما

كشفت السلطات الأميركية عن تفاصيل الوفاة الغامضة الممثل جين هاكمان وزوجته بيتسي أراكاوا بعد أن عثر عليهما ميتين في منزلهما في ولاية نيو مكسيكو الأميركية.

وقالت السلطات إن هاكمان (95 عاما) توفي لأسباب طبيعية بعد أسبوع من وفاة زوجته، وهو ما يضع حدّا للتكهنات التي أحاطت بالظروف الغامضة لوفاة الزوجين.

وتوصل التحقيق إلى احتمال أن يكون عملاق السينما الأميركية توفي بعد أسبوع من وفاة زوجته من دون إدراكه أنها توفيت، لأنه كان يعاني من حالة متقدمة من مرض ألزهايمر.

وقد أثارت وفاتهما تكهنات كثيرة بعدما عُثر في 26 فبراير الماضي على جثة هاكمان داخل غرفة الملابس في منزله في نيو مكسيكو، وجثة أراكاوا في حمام بجانب حبوب متناثرة على الأرض وجهاز تدفئة.

الممثل الأميركي جين هاكمان

ولم تظهر على الجثتين أي آثار لصدمات، كما عُثر على أحد كلابهما نافقا داخل صندوق.

وتوصل تشريح كامل للجثة إلى أن هاكمان توفي بسبب "مرض مرتبط بالقلب والأوعية الدموية ناتج عن ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين"، على ما أفادت الطبيبة الشرعية في ولاية نيو مكسيكو هيذر جاريل في مؤتمر صحافي.

وأضافت أنه كان يعاني أيضا من مرض ألزهايمر الذي كان "عاملا كبيرا ساهم" في وفاته.

وأوضحت أن زوجته توفيت بسبب إصابتها بفيروس "هانتا" الذي ينتقل عن طريق القوارض.

وتحصل الإصابة بهذا المرض المرتبط بالجهاز التنفسي بعد التعرض لفترات طويلة لمخلفات نوع محلي من الفئران. وأوضحت الطبيبة أنّ عوارضه مشابهة لعوارض الإنفلونزا، مثل الحمى وآلام في العضلات والسعال وأحيانا القيء والإسهال، ويمكن أن تتطور إلى ضيق في التنفس وفشل القلب أو الرئة.

وأكدت أن سلالة الفيروس المنتشرة في جنوب غرب الولايات المتحدة يمكن أن تكون قاتلة في 50% من الحالات، لكن الفيروس لا ينتقل بين البشر.

وأشارت إلى أن الحبوب، التي عثر عليها بجانب جثة أراكاوا، هي أدوية معالجة للغدة الدرقية وليست مرتبطة بوفاتها.

واستُبعد احتمال التسمم بأول أكسيد الكربون، وهو الأمر الذي رجّحته ابنة الزوجين في البداية، بما أنّ نتيجة الاختبارات التي أُجريت على الجثتين كانت سلبية.

- توفي بعد أسبوع من زوجته

منذ العثور على الجثتين، ركز التحقيق على رسم تسلسل زمني للأيام الأخيرة للزوجين في مقاطعة "سانتا في".

وقد بيّنت لقطات لكاميرات المراقبة ارتياد أراكاوا أحد متاجر المدينة يوم 11 فبراير، على ما ذكر أدان ميندوزا قائد شرطة سانتا في. ثم توقفت عازفة البيانو عن الرد على رسائل البريد الإلكتروني.

وأوضحت جاريل أنه يبدو أن زوجة هاكمان "توفيت أولا، ويرجح أن يكون 11 فبراير آخر تاريخ كانت فيه على قيد الحياة".

ولفتت إلى أن النشاط الأخير لجهاز تنظيم ضربات القلب الخاص بالممثل هاكمان يشير إلى أنه توفي بعد أسبوع من وفاة زوجته، أي قبل عشرة أيام تقريبا من العثور على جثتيهما.

وأضافت "من المنطقي أن نستنتج أنّ هاكمان توفي على الأرجح قرابة 18 فبراير".

ويقول المحققون إن هاكمان ربما لم يكن يدرك أن زوجته ماتت داخل الحمام بسبب حالته "المتقدمة من مرض ألزهايمر".

وكان ناطق باسم الزوجين قد نفى، في وقت سابق، إصابة الممثل بهذا المرض.

يعود آخر ظهور لجين هاكمان على الشاشة إلى سنة 2004، وأعلن رسميا اعتزاله في عام 2008.

وأصبح هاكمان المولود في 30 يناير سنة 1930 شخصية بارزة في "نيو هوليوود"، وهي حركة تجديد إبداعي في السينما الأميركية بين عامي 1960 و1980 تميزت بأفلام شهيرة.

وقد نال هاكمان جائزتي "أوسكار" إحداهما عام 1971 في فئة أفضل ممثل. ثم جائزة "أوسكار" أفضل ممثل مساعد عام 1993.

في المجموع، نال الممثل خمسة ترشيحات لجوائز "أوسكار" ورُشح ثماني مرات لجوائز "غولدن غلوب" وفاز بأربع منها.