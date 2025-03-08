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الترفيه

يقتل جاره بعد أن حذفه من مجموعة على تطبيق للتواصل

يقتل جاره بعد أن حذفه من مجموعة على تطبيق للتواصل
8 مارس 2025 21:38

قتل رجل باكستاني، شخصا مسؤولا عن مجموعة عبر تطبيق "واتساب" للتواصل تضم جيرانهما لأنه حذفه منها، على ما ذكرت الشرطة في مدينة بيشاور، عاصمة ولاية خيبر بختونخوا.
وأكد شقيق الضحية مشتاق أحمد أن الأخير حذف رقم الرجل الذي يدعى أشفق، وهو الجاني المزعوم، من مجموعة الواتساب بعد مشاجرة بينهما.
وكان الرجلان قد اتفقا على عقد لقاء مصالحة، لكن عندما حضرا محاطين بأقاربهما، وبينهم شقيق مشتاق أحمد، أطلق أشفق النار "ردا على حذفه من المجموعة".
وبحسب نور والي الضابط في الشرطة، ألقي القبض على أشفق ووجهت إليه تهمة القتل.

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