«رمضان العين».. أمسيات وجوائز

العين (وام)

انطلقت فعاليات «رمضان في العين» التي تنظمها بلدية مدينة العين في ساحة مبناها الرئيسي، بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، ضمن مبادرات البلدية المجتمعية، خلال «عام المجتمع»؛ بهدف إسعاد المواطنين والمقيمين، عبر تقديم تجارب ترفيهية متكاملة خلال شهر رمضان المبارك. وقال خليفة السعدي، رئيس قسم الاتصال في بلدية مدينة العين، إن الفعاليات التي تقام لأول مرة، تشمل منطقة السوق، ومنطقة المطاعم والمقاهي، ومنطقة مخصصة للأطفال تحتوي على ورش وألعاب تقليدية وألعاب إلكترونية، إضافة إلى أماكن لجلسات التصوير، وأمسيات رمضانية يومية مع نجوم الفن والرياضة.