الدراما الإماراتية.. حضور استثنائي في «ماراثون رمضان»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

تنوعت الدراما الإماراتية في «ماراثون رمضان» بين التراثي والاجتماعي والكوميدي والكرتون، وزاد معدل الإنتاجات هذا العام من قبل القنوات المحلية بعرض 9 مسلسلات في سابقة هي الأولى من نوعها في الموسم الرمضاني، وحصدت شركة «أبوظبي للإعلام» نصيب الأسد بإنتاج 6 مسلسلات، تصدرت المشهد الدرامي، هي: «شغاب»، «البوم 2»، «الباء تحته نقطة»، «بو هلال وعياله» و«عالم ماجد»، بالإضافة إلى «سكواد» الذي يُعرض في النصف الثاني من رمضان، إلى جانب عرض مسلسلات تعرض عبر القنوات المحلية الأخرى، وهي: «وديمة وحليمة»، «دنون» و«وطن عمري».

إنتاجات حصرية

تشمل قائمة الإنتاجات الإماراتية الحصرية التي تعرضها شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي، المسلسل التاريخي الاجتماعي، «البوم2»، الذي يعود بموسمه الثاني بعدما حقق نسب مشاهدة عالية خلال موسمه الأول في العام الماضي على شاشة «قناة أبوظبي»، ليستكمل قصة «شهاب» الذي يسعى لتوسيع شبكة النقل البحري التي أسسها، وفتح نشاط جديد للتجارة في الشاي ليصطدم بمجموعة من التجار الذين يهددون عمله ويتسببون في خسارته، ويشارك في بطولته كل من عمر الملا، منصور الفيلي، عبد الله بن حيدر، ورحاب العطار، وإخراج الأسعد الوسلاتي.

«الباء تحته نقطة»

يعود جابر نغموش على «قناة الإمارات» لتقديم مسلسل الكوميديا الاجتماعية «الباء تحته نقطة»، وهو عمل سيت كوم يشاركه بطولته فاطمة الحوسني والممثلة المصرية القديرة سوسن بدر والممثلة السورية شكران مرتجى وسعيد السعدي وموسى البقيشي، وتدور قصته حول ثلاث صديقات إماراتيات في بداية الثمانينات، اتخذن قراراً حاسماً بإكمال دراستهن في مدارس محو الأمية، ليكتشفن حقيقة أنفسهن خلال هذه التجربة.

«شغاب»

يضم المسلسل الدرامي التراثي التشويقي «شغاب» الذي تعرضه قناة «الإمارات»، نخبة من نجوم الدراما الإماراتية، منهم أحمد الجسمي، حبيب غلوم، مروان عبدالله صالح، هيفاء حسين، وحميد العوضي، ويسلط العمل الضوء على تجارب إنسانية من مختلف المجتمعات في ثلاث حقب زمنية والتي تشكل النسيج الإماراتي من مختلف إمارات ومدن وقرى الدولة، في قالبٍ غني يعكس التنوع في العادات والتقاليد والموروث الاجتماعي في حلقات تتزاحم فيها الشخصيات والأحداث بأسلوب تفاعلي ومشوق.

«سكواد»

في تجربة درامية فريدة تواكب العصر، تعرض «قناة أبوظبي» في منتصف رمضان مسلسل المغامرات الشبابي «سكواد»، الذي يجمع بين خبرة عمالقة التمثيل وطموح الجيل الجديد، بمشاركة الممثل الإماراتي جمعة علي، عبدالله صنقور، عمر صعب وأحمد المازم، وتدور قصته في 15 حلقة، حول تنافس مجموعة من لاعبي الفيديو في بطولة عالمية، وتحدث بينهم صراعات مختلفة تتعلق بعالم هذه الألعاب.

«بو هلال» و«عالم ماجد»

أنتجت «أبوظبي للإعلام» في الموسم الرمضاني لهذا العام أيضاً مسلسلي رسوم متحركة، الأول «بو هلال وعياله»، الذي يُعرض على قناة «الإمارات»، ويحتفي بالقيم الإماراتية الأصيلة والموجه لجميع أفراد العائلة، ويروي العمل قصة الجد الذي يقوم بتدريب أحفاده على ممارسات «السنع» وتشجيعهم للمحافظة على العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة بشكل مستدام، أما «عالم ماجد» الذي يُعرض على قناة «ماجد» فيجمع للمرة الأولى كل شخصيات عالم ماجد المحببة للكبار والصغار في عمل كرتوني هادف، يعلّم الأطفال دروساً وعبراً وقيماً نبيلة من خلال تجارب ومغامرات شخصياتهم المفضلة.

«وديمة وحليمة»

يعود المسلسل الإماراتي الكوميدي «وديمة وحليمة» بجزء رابع، من إخراج عادل إبراهيم وتأليف جاسم الخراز، ويشارك في بطولته سعاد علي، وملاك الخالدي، ومرعي الحليان، وأمل محمد، ويواصل العمل سرد مغامرات «وديمة» و«وحليمة» والمواقف الكوميدية التي تتعرضان لها، كما يضم هذا الجزء شخصيات جديدة تمنح القصة بعداً إضافياً، من بينها «فرج»، وهو الأخ الأكبر لـ«حليمة»، وابنه «سالم» الذي يحلم بالزواج من «أسماء»، ابنة «وديمة»، كما تبرز أحداث المسلسل صاحب الدكان «سليم» الذي يستمتع بمشاهدة المواقف الطريفة التي تجمع البطلتين.

«وطن عمري»

يروي مسلسل «وطن عمري» قصة الدكتور «بدر»، الذي يجد نفسه في صراع داخلي عندما يتعلق قلبه بـ«فلك»، الفتاة التي تصغره سناً، وبينما يحاول تجاوز الفارق العمري والاختلافات الاجتماعية التي تقف عائقاً أمام ارتباطهما، يواجه أيضاً نظرات المجتمع وأحكام المقربين منهما، ما يضعه في مفترق طرق صعب، والعمل من تأليف مريم الزعابيو وإخراج عمار رضوان، ويلعب بطولته نخبة من نجوم الدراما، منهم: عبدالرحمن الملا، ليلى المقبالي، فاطمة الحوسني وخالد البناي.