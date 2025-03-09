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غداً.. يتساوى الليل والنهار في الإمارات

غداً.. يتساوى الليل والنهار في الإمارات
10 مارس 2025 02:10

الشارقة (وام)

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يتساوى غداً، الثلاثاء، الليل والنهار في الإمارات وستكون فترة النهار من الشروق إلى الغروب مدتها 12 ساعة تماماً ومثلها مدة الليل من الغروب إلى الشروق ثم يبدأ النهار بالزيادة على حساب الليل، ويكون تساوي الليل بالنهار إحدى علامات حلول فصل الربيع في مارس والخريف في سبتمبر.
وقال إبراهيم الجروان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك: إن الأرض ستشهد خلال شهر رمضان الحالي في ليلة 14 مارس الجاري ظاهرة الخسوف الكلي للقمر من 05:09 إلى 08:48 بالتوقيت العالمي، مع اكتمال القمر منتصف رمضان، وسيكون مرئياً في جميع أنحاء الأميركتين، ولن يشاهد في الإمارات أو الجزيرة العربية، وبعد أسبوعين فقط من ظاهرة خسوف القمر الكلي تشهد الأرض ظاهرة كسوف جزئي للشمس مع ولادة الهلال الجديد لشهر شوال السبت 29 مارس الجاري الساعة 14:58 بعد الظهر بتوقيت الإمارات.

الإمارات
الليل والنهار
الربيع
الخريف
جمعية الإمارات للفلك
الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك
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