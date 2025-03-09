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الترفيه

«المصطبة».. الحكم على ريهام بـزواج إجبـاري

«المصطبة».. الحكم على ريهام بـزواج إجبـاري
10 مارس 2025 02:10

القاهرة (الاتحاد) 

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تشارك ريهام عبد الغفور في بطولة مسلسل «ظلم المصطبة» الذي يُعرض حالياً على شاشة رمضان، قائلة إنها تقدم شخصية فتاة ريفية تعيش في إحدى القرى بدلتا مصر، تتسبب في إشعال الصراع بين اثنين من أبناء القرية يقعان في حبها، يلعب دوريهما إياد نصار وفتحي عبد الوهاب، ولكن يتم إجبارها على الزواج من أحدهما وهي لا تحبه، وهو ما تشعر معه بالظلم.
أوضحت ريهام أن العمل يناقش قضايا مهمة تخص المرأة، مسلطاً الضوء على ظلم المجتمع للنساء، وتحديداً في الأرياف بسبب العرف والعادات والتقاليد السائدة، بعيداً عن القانون والشرع، وهو من تأليف أحمد فوزي صالح، سيناريو وحوار محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.
وكان آخر أعمال ريهام سينمائياً فيلم «ليلة العيد»، بطولة يسرا، سيد رجب، عبير صبري، تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.
وفي دراما رمضان، قدمت مسلسل «رشيد»، العام قبل الماضي، بطولة محمد ممدوح، ودارت أحداثه في إطار تشويقي حول عالم الجريمة، تأليف وسام صبري، وإخراج مي ممدوح.

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