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الترفيه

آيتن عامر: «وش سعد» خلطة كوميدية فريدة

آيتن عامر: «وش سعد» خلطة كوميدية فريدة
10 مارس 2025 02:10

محمد قناوي (القاهرة) 

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تشارك آيتن عامر في المسلسل الرمضاني «وش سعد»، الذي يُعرض على قناة الإمارات وتطبيق ADtv، ويُعد أحد أبرز إنتاجات شركة «أبوظبي للإعلام»، وتجسد فيه دور فتاة بسيطة تنتمي إلى أسرة متواضعة، تعمل سائقة «أوبر»، ويمثل العمل تجربة جديدة ومبتكرة، وتعاوناً متميزاً بين الدراما الإماراتية والمصرية.
خلطة كوميدية
قالت آيتن إن «وش سعد» خلطة كوميدية فريدة من 30 حلقة، ونموذج للتعاون الفني بين الفنانين المصريين والإماراتيين، ويشهد مشاركة أحمد صالح، محمد عبدالعزيز الملا، بجانب المذيعة المتألقة حصة الفلاسي في تجربتها الدرامية الأولى، مع مجموعة من النجوم المصريين، منهم مصطفى أبو سريع، صلاح عبد الله، عبير صبري، إبرام سمير، علاء مرسي، دنيا المصري، عايدة رياض، أحمد صيام ومحمد الصاوي، تأليف حسام موسى، وإخراج محمد حمدي.
وأضافت أن أحداث العمل تدور حول رجل أعمال إماراتي يسافر إلى القاهرة، ويتعرض لحادث غير متوقع في أثناء تجوله ليلاً مع سائقة سيارة «أوبر» فتقرر بدافع الخوف، أخذه للعلاج في منزلها بدلاً من المستشفى، وتبدأ سلسلة من المواقف الاجتماعية والكوميدية، ويقع رجل الأعمال في حب المنطقة الشعبية البسيطة ويتفاعل مع أهلها.
رسائل إنسانية
وأشارت آيتن عامر إلى أن المسلسل يحمل طابعاً خاصاً، يمتزج فيه السرد الدرامي العميق مع لمسات كوميدية تعكس الحياة اليومية في القاهرة، ويسلط الضوء على التحديات اليومية من خلال مواقف تحمل رسائل إنسانية وقيماً اجتماعية مهمة.
وأضافت أن المسلسل يتمتع بمحتوى خفيف يجذب المشاهدين دون ملل، ويدفعهم لمتابعته بابتسامة وسعادة، موضحة أنها تشارك في الدراما الخليجية للمرة الثانية، بعد نجاحها في المسلسل الكويتي «زوجة واحدة لا تكفي»، الذي عُرض رمضان الماضي.
«الحلانجي»
وتشارك آيتن خلال شهر رمضان أيضاً، مع محمد رجب بطولة مسلسل «الحلانجي» وتقوم بدور فتاة من منطقة شعبية، ومن صفاتها الهدوء والطيبة، حيث إنها تربت على الأصول، لكنها تعاني من مشاكل حياتية كبيرة، وقالت إن العمل يتضمن العديد من المفاجآت، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور، وكشفت عن أنها تسعى في الفترة المقبلة للتوازن بين الغناء والتمثيل، وتستعد لأكثر من أغنية سيتم طرحها تِباعاً.
بين «الجنينة» و«المنبر»
أشارت آيتن عامر إلى أنها انتهت من تصوير فيلمين، الأول هو «الجنينة» مع بيومي فؤاد ومحمد ثروت وحجاج عبد العظيم وأحمد فتحي ومحمد فاروق شيبة ووائل عوني، إخراج معتز حسام، وتدور أحداثه داخل حديقة الحيوان، وهو أول فيلم مصري يتم تصويره بالكامل في حديقة الحيوان في العاصمة أبوظبي.
والثاني هو فيلم «المنبر» الذي تشارك في بطولته مع أحمد حاتم وكمال أبو رية، وإخراج أحمد عبد العال، ويتناول تاريخ الجامع الأزهر ورجاله العظماء، ودوره الكبير في التصدي للاحتلال.

آيتن عامر
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