عودة «الكبار».. تثري دراما رمضان

سعيد ياسين (القاهرة)

تشهد المسلسلات العربية، التي تُعرض خلال الموسم الدرامي الرمضاني، عودة وحضور عدد كبير من الفنانين والفنانات العرب الكبار، بما يثري هذا الموسم، رغم تراجع غالبيتهم عن البطولة المطلقة، وإفساح الباب للشباب، ومن هؤلاء من يواصل حضوره الرمضاني، ومنهم من يعود بعد غياب.

في مسلسل «ليالي روكسي»، يحضر ثلاثة من كبار فناني سوريا، منهم دريد لحام الذي يعود من خلاله للدراما الرمضانية بعد غياب منذ شارك في «على قيد الحب» عام 2022، ومنى واصف التي تواصل حضورها بعدما شاركت العام الماضي في «تاج» و«أغمض عينيك»، وأيمن زيدان الذي قدم في رمضان الماضي «بيت أهلي»، ومن الكبار الذين يشاركون أيضاً في «ليالي روكسي» وفاء موصللي وجمال العلي وأمانة والي.

نغموش والفهد

يعود جابر نغموش بعد عامين منذ قام ببطولة «بو حظين»، من خلال مسلسل «الباء تحته نقطة» مع فاطمة الحوسني وشكران مرتجي، وتشاركهم البطولة سوسن بدر التي تشارك في ثلاثة مسلسلات مصرية أخرى، هي «أهل الخطايا»، و«الكابتن»، و«أثينا».

وفي المسلسل الكويتي «أفكار أمي»، تشارك حياة الفهد التي تعود من خلاله بعد غياب عامين منذ قدمت «قرّة عينك» 2023، والسعودي إبراهيم الحساوي، والكويتية زهرة الخراجي. ويشهد المسلسل الإماراتي «السيرك» مشاركة الكويتي داوود حسين، والبحرينية سعاد علي.

فيفي وحميدة

كما تعود فيفي عبده، بعد غياب ثلاثة أعوام، من خلال «العتاولة 2» مع أحمد السقا وطارق لطفي. وتواصل ميرفت أمين حضورها من خلال «جوما»، ويشارك معها في نفس العمل نجوى فؤاد وسميرة صدقي. وتعود إلهام شاهين بعد غياب ثلاثة أعوام أيضاً، من خلال «سِيد الناس».

وبعد غياب خمسة أعوام، يعود محمود حميدة لدراما رمضان بـ«ولاد الشمس». أما محمود قابيل، فيعود بعد عامين، ويشارك في 3 مسلسلات، هي «أثينا»، و«سِيد الناس»، و«الحلانجي». ويعود حسين فهمي بعد عامين، من خلال الجزء الثالث من «كامل العدد»، وتشارك في العمل نفسه إسعاد يونس وميمي جمال.

سليمان والصاوي

يشارك جمال سليمان في مسلسلي «أهل الخطايا»، و«سيوف العرب» مع سلوم حداد وباسل ياخور ووائل رمضان. أما هالة صدقي، فتعود بعد مشاركتها في رمضان قبل الماضي في «جعفر العمدة» بمسلسلي «إش إش»، و«قهوة المحطة». ويشارك أحمد بدير في 3 مسلسلات، هي «المداح 5»، و«الغاوي»، و«جودر 2».

وبعد أن شارك في رمضان قبل الماضي في «سره الباتع» و«الكتيبة 101»، يحضر أحمد عبد العزيز في مسلسلي «فهد البطل»، و«جريمة منتصف الليل».

ويواصل خالد الصاوي حضوره بثلاثة مسلسلات، هي «سيد الناس» و«المداح 5» و«إش إش». وتعود لوسي من خلال «فهد البطل» الذي تشارك فيه أيضاً عايدة رياض وحجاج عبدالعظيم.

ياسمين والنهري

يشهد مسلسل «الأميرة» لياسمين صبري مشاركة هالة فاخر وسلوى عثمان وعزت زين. ويشارك رياض الخولي وأحمد فؤاد سليم وسلوى عثمان في «حكيم باشا»، وعفاف شعيب في «جريمة منتصف الليل»، وشيرين «أشغال شقة جداً» و«نص الشعب اسمه محمد»، وطارق النهري «إش إش» و«المداح 5» و«شباب امرأة» و«سيد الناس»، وسلوى محمد علي «أشغال شقة جداً»، وسامح الصريطي وميمي جمال «الحلانجي»، وعبد العزيز مخيون «جودر» و«قلع الحجر»، وأحمد ماهر وحنان سليمان «المداح».