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الصين تستخدم الذكاء الاصطناعي في رعاية المسنين

الذكاء الاصطناعي
10 مارس 2025 01:10

أعلنت السلطات الصينية، الأحد، أنها ستسرع استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في مجال رعاية المسنين والرعاية الاجتماعية.
وقال لو تشي يوان وزير الشؤون المدنية، في مؤتمر صحفي "سنعمل على تسريع تطوير وتطبيق التقنيات والمنتجات الجديدة مثل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في مجالات المساعدة الاجتماعية وخدمات رعاية المسنين والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة".
وأضاف لو أن من شأن هذه الخطوة أن تجعل الخدمات "أكثر ملاءمة وسهولة في الوصول إليها وأكثر توحيدًا".
يوجد في الصين أكثر من 310 ملايين شخص تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر.
وسارعت الحكومات المحلية إلى دمج نموذج الذكاء الاصطناعي لشركة "ديب سيك" (DeepSeek) في خدماتها منذ أن أطلقت الشركة الصينية أحدث إصدار من برنامج الدردشة الآلي الخاص بها في يناير الماضي.
وتفوق نموذج DeepSeek، منخفض السعر، على العديد من منافسيه الغربيين في مجال الذكاء الاصطناعي.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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