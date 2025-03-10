منصة "إكس" تتعطل مرة ثانية عند آلاف المستخدمين

قال موقع تتبع أعطال المواقع الإلكترونية (داون ديتكتور دوت كوم) إن منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) توقفت مرة أخرى لدى آلاف المستخدمين في الولايات المتحدة وأنحاء من العالم.

وأظهرت بيانات أرسلها المستخدمون على موقع تتبع الانقطاعات أن عدد تقارير الانقطاع ارتفع إلى أكثر من 40 ألف مستخدم بعد أن انخفض العدد قليلا في وقت سابق من اليوم.

وأبلغ أكثر من 10800 مستخدم في المملكة المتحدة أيضا عن انقطاع الخدمة في وقت سابق من اليوم.

ولم يتضح على الفور سبب الانقطاع ولم ترد منصة "إكس" بعد على طلب رويترز للتعليق.