ماسك يعلن تعرض منصة "إكس" لـ"هجوم سيبراني كبير"

تعرضت منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، لهجوم سيبراني كبير، حسبما أعلن إيلون ماسك، مالك المنصة، بعدما قال آلاف المستخدمين إنهم يعانون من مشاكل في الوصول إليها.

وكتب ماسك في منشور: "نتعرض لهجوم كل يوم، لكن هذا الهجوم تم باستخدام الكثير من الموارد.. إما أنه كانت وراء الهجوم مجموعة كبيرة منسقة أو دولة.. نحن نتعقبه".

وبدأت الشكوى من انقطاع خدمة "إكس" في وقت سابق اليوم، حيث لم يتمكن أكثر من 40 ألف مستخدم من الوصول إلى المنصة، بحسب موقع تتبع الخدمة "داونسيكتور دوت كوم".

وبدأ انقطاع متصل استمر ساعة على الأقل للخدمة ظهيرة اليوم، وكان الاضطراب الأشد من نصيب السواحل الأميركية.

وذكر موقع "داونسيكتور دوت كوم" أن 56% من المشكلة كانت من نصيب مستخدمي تطبيق منصة "إكس"، في حين كان 33% منها من نصيب مستخدمي موقع المنصة على الإنترنت.

يذكر أن "إكس" تعرضت في مارس 2023، عندما كان اسمها "تويتر"، لعطل كبير استمر نحو ساعة.