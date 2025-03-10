الثلاثاء 11 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

ماسك يعلن تعرض منصة "إكس" لـ"هجوم سيبراني كبير"

إيلون ماسك
10 مارس 2025 22:21

تعرضت منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، لهجوم سيبراني كبير، حسبما أعلن إيلون ماسك، مالك المنصة، بعدما قال آلاف المستخدمين إنهم يعانون من مشاكل في الوصول إليها.
وكتب ماسك في منشور: "نتعرض لهجوم كل يوم، لكن هذا الهجوم تم باستخدام الكثير من الموارد.. إما أنه كانت وراء الهجوم مجموعة كبيرة منسقة أو دولة.. نحن نتعقبه".
وبدأت الشكوى من انقطاع خدمة "إكس" في وقت سابق اليوم، حيث لم يتمكن أكثر من 40 ألف مستخدم من الوصول إلى المنصة، بحسب موقع تتبع الخدمة "داونسيكتور دوت كوم".
وبدأ انقطاع متصل استمر ساعة على الأقل للخدمة ظهيرة اليوم، وكان الاضطراب الأشد من نصيب السواحل الأميركية.
وذكر موقع "داونسيكتور دوت كوم" أن 56% من المشكلة كانت من نصيب مستخدمي تطبيق منصة "إكس"، في حين كان 33% منها من نصيب مستخدمي موقع المنصة على الإنترنت.
يذكر أن "إكس" تعرضت في مارس 2023، عندما كان اسمها "تويتر"، لعطل كبير استمر نحو ساعة.

أخبار ذات صلة
منصة "إكس" تتعطل مرة ثانية عند آلاف المستخدمين
أبرز ماجاء في خطاب الرئيس الأميركي ترامب أمام الكونغرس
منصة إكس
هجوم سيبراني
إيلون ماسك
التهديدات السيبرانية
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
لجنة بـ"الوطني" تناقش سياسة الحكومة بشأن تعزيز معدلات الإنجاب
علوم الدار
لجنة بـ"الوطني" تناقش سياسة الحكومة بشأن تعزيز معدلات الإنجاب
اليوم 15:45
بلدية الحمرية تطلق معرضها الأول
الترفيه
بلدية الحمرية تطلق معرضها الأول
اليوم 15:39
«غرف دبي» تبحث استراتيجية النمو الاقتصادي
اقتصاد
«غرف دبي» تبحث استراتيجية النمو الاقتصادي
اليوم 15:31
القرية العالمية تنظم "تحدّي المشي في رمضان"
الترفيه
القرية العالمية تنظم "تحدّي المشي في رمضان"
اليوم 15:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©