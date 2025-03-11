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الترفيه

القرية العالمية تنظم "تحدّي المشي في رمضان"

القرية العالمية تنظم "تحدّي المشي في رمضان"
11 مارس 2025 15:31

أبوظبي (الاتحاد) أطلقت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، "تحدّي المشي في رمضان" لموسمها الـ 29 وهي المبادرة الهادفة لتعزيز الصحة والعافية من خلال تشجيع ضيوف الوجهة على ممارسة رياضة المشي خلال الشهر الفضيل. ويتماشى "تحدي المشي في رمضان" مع مبادرة عام المجتمع وحملة رمضان في دبي، لتعزيز التفاعل المجتمعي عبر الأنشطة والتجارب الرمضانية المقدّمة تحت شعار "عالم الروائع الرمضانية". ويستمر التحدي حتى 30 مارس الجاري. وتدعو القرية العالمية ضيوفها لتعزيز روح التواصل والمشاركة والعطاء من خلال أنشطة متنوّعة خلال الشهر الفضيل. وضمن التزامها بالمسؤولية المجتمعية بصفتها إحدى وجهات دبي القابضة للترفيه، تقدّم القرية العالمية عبر "تحدّي المشي في رمضان" خلال موسمها الـ 29 فرصة استثنائية للضيوف للحفاظ على صحّتهم ولياقتهم بينما يتجوّلون في أرجاء الوجهة ويقضون أروع الأوقات. وباعتباره أحد أهم الأنشطة الرمضانية المحورية في القرية العالمية، يعكس "تحدّي المشي في رمضان" مساهمة الوجهة بالتركيز على الاهتمام بالصحة والعافية ودعم الروح المجتمعية، ممّا يوفر للضيوف تجربة حيوية وممتعة للاحتفاء بالشهر الفضيل. وتشكّل القرية العالمية إحدى أبرز المحطات في أجندة دبي السنوية للفعاليات، وتواصل دورها كمركز رئيس للأنشطة والفعاليات الكبرى، ما يسهم في إثراء التجارب الرياضية في الإمارة وتعزيز الروابط المجتمعية من خلال مبادرات استراتيجية قيّمة.

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