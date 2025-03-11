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طائر «الغراء» يزور سفاري العين

طائر «الغراء» يزور سفاري العين
12 مارس 2025 02:47

العين (الاتحاد)

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رصدت حديقة الحيوانات بالعين لأول مرة في سفاري العين، طائراً شتوياً زائراً غير شائع يعرف باسم «الغراء الأوراسي»، خلال عملية المسح التي تقوم بها بشكل شهري لمراقبة التنوع البيولوجي الغني الذي تحتضنه، في اكتشاف يعد إضافة قيّمة لجهود الحديقة المستمرة في مراقبة الطيور البرية. وتعمل الحديقة على دراسة حركة الطيور، وتلاحظ أعدادها وأنواعها ومدة إقامتها وتقارن نتائج دراستها بنتائج دراسات أخرى في مجال هجرة الطيور، ومن أهم النتائج التي تم رصدها كثرة تواجدها في موسم الشتاء الذي يمتد من شهر أكتوبر حتى مارس.

العين
التنوع البيولوجي
حديقة حيوانات العين
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