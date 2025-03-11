محمد القس.. «خذني جيتك» في رمضان

سعيد ياسين (القاهرة)

يشارك الممثل السعودي محمد القس خلال شهر رمضان الفضيل في مسلسل «خذني جيتك»، الذي يتناول عدداً من القضايا والمشكلات الاجتماعية والإنسانية الخاصة بالأسرة العربية، ويشاركه بطولته محمد العيسى وأحمد الكعبي ومحمد الراشد ونورا ياسين وريماس منصور، إخراج يعقوب المهنا. وقال القس، إنه أوشك على الانتهاء من تصوير دوره في فيلم «قصر الباشا» الذي يدور في إطار تشويقي مثير، حول كاتب روايات بوليسية، يرصد قصة باشا يمتلك قصراً كبيراً يقرر تحويله لفندق، لكنه يشهد جريمة قتل تقلب الأحداث رأساً على عقب، بطولة أحمد حاتم وحسين فهمي وإخراج محمد بكير.

كما يشارك القس في فيلم «الشاطر» الذي تدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي، ويحمل العديد من المفاجآت، بطولة أمير كرارة وهنا الزاهد، إخراج أحمد الجندي.

كما ينتظر القس عرض مسلسل «صعود السحرة»، بطولة سمية رضا وآيدا القصي، إخراج كريج بيكلز.