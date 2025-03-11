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الترفيه

نهى عابدين: «شهادة معاملة أطفال» نقلة نوعية

نهى عابدين: «شهادة معاملة أطفال» نقلة نوعية
12 مارس 2025 02:47

محمد قناوي (القاهرة) 

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تراهن نهى عابدين على دورها الجديد في مسلسل «شهادة معاملة أطفال»، والذي تطل من خلاله علي الجمهور الخليجي عبر «قناة أبوظبي» و«تطبيق ADtv» خلال رمضان مع محمد هنيدي، في أول تعاون بينهما، موضحة أن دورها يمثل نقلة نوعية في مشوارها الفني. 
شخصية جديدة
قالت نهى عابدين لـ«الاتحاد»: «أجسد خلال العمل دور طبيبة مسؤولة عن علاج عبد الستار الكف المحامي (محمد هنيدي) بعد أن يفيق من غيبوبة دامت 20 عاماً، وسط مفارقات كوميدية، حيث تواجه الكثير من المواقف المثيرة بشكل مختلف».
وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في المسلسل وتقديم شخصية مختلفة وجديدة تماماً بالنسبة لها، لأن أكثر ما يهمها أن يكون الدور متميزاً، ولا تحب أن تكرّر نفسها، مهما كان إغراء الشخصية، وربما يكون ذلك سبب عدم تقديمي أعمالاً كثيرة.
اختيار الأعمال
وقال نهى، إنها لا تهتم بتقديم عدد كبير من الأعمال الفنية غير المهمة، ولا تستعجل الانتشار الفني الواسع، بل تركز على أن تكون الشخصيات التي تجسدها ذات تأثير وقيمة بحيث تترك صدى لدى المشاهد، وهي تولي اهتماماً كبيراً عند اختيار أعمالها، ودائماً تشعر بالقلق من تقديم شيء مشابه، ولا تحب أن تحصر نفسها في نوع معين من الأدوار. 
«الهجّام»
وكشفت عن أن لها تجربة سينمائية تم تصويرها منذ 5 سنوات بعنوان «الهجّام»، ﺇﺧﺮاﺝ مرقس عادل، ويشارك في بطولته أحمد عبدالله محمود، عمر الشناوي، دعاء رجب، وائل عبدالعزيز، منة جلال، ولا تعرف موعد عرضه، أو سبب تعطله.
سلاح ذو حدين
وصفت نهى عابدين مواقع التواصل الاجتماعي بأنها سلاح ذو حدين فرض نفسه على حياتنا، وأي شخصية عامة أو مشهورة بأي مجال، يمكن أن تتعرض لهجوم يطيح بها في أي وقت من هذه المواقع، وفي وقت آخر يمكن أن يرفعها الجمهور للقمة، لذلك أتعامل معها بحرص شديد.

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