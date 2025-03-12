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الترفيه

8 مسلسلات رمضانية تحمل «اسم البطل»

8 مسلسلات رمضانية تحمل «اسم البطل»
13 مارس 2025 03:19

محمد قناوي (القاهرة) 

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يشهد الموسم الرمضاني 8 مسلسلات بعناوين على أسماء الشخصيات نفسها، التي يقدمها أبطالها ضمن الأحداث، أولها «حكيم باشا» اسم الشخصية التي يلعبها مصطفى شعبان في الدراما الصعيدية، وتحمل اسم المسلسل نفسه.
وتقدم مي عمر شخصية راقصة شعبية «إش إش» في مسلسل بالعنوان نفسه، أما أحمد أمين فيقدم شخصية عبد العزيز النص في مسلسل «النص». ويؤدي أحمد العوضي في مسلسل «فهد البطل» شخصية «فهد»، بطولة ميرنا نور الدين وصفوة.
ويواصل حمادة هلال تقديم شخصية «صابر المداح» بمسلسل «المداح»، إخراج أحمد سمير فرج، فيما يظهر محمد رجب بشخصية «طه الحلانجي»، ويقدم عصام عمر شخصية «محمد» بمسلسل «نص الشعب اسمه محمد».
وفي «جودر، يلعب ياسر جلال شخصية «جودر المصري»، إخراج إسلام خيري.

المسلسلات
الدراما
الدراما المصرية
الدراما الرمضانية
رمضان
مصطفى شعبان
حمادة هلال
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