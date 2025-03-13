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الترفيه

«كونفيت البط».. ملك الأطباق في رمضان

«كونفيت البط».. ملك الأطباق في رمضان
13 مارس 2025 15:49

أبوظبي (الاتحاد) 
المائدة الفرنسية الشهيرة بأصنافها الصحية القائمة على البروتين، وتحديداً من أصناف اللحوم الحمراء والبيضاء، تدخل ضمن خيارات الصائمين في مجتمع الإمارات القائم على التعايش وتبادل الثقافات بين الشعوب من مختلف الجنسيات. 
ويتحدث الشيف التنفيذي فالنتان بيرنيغو المقيم في دبي عن مفهوم فرح العيش خلال شهر رمضان المبارك مع تجارب إفطار وسحور مميزة من مختلف المطابخ العالمية، مشيراً إلى اهتمام الصائمين في الإمارات بما ينسجم مع أجواء الريفييرا الفرنسية، خلال الشهر الفضيل. ومن أصناف المقبلات الفرنسية المبتكرة بنكهات شرق أوسطية، كونفيت البط مع السّماق وتوت العرعر على خبز الساوردو المقرمش، والسلطة مع الرّمان وكونفيت الليمون، والحمص المنكه بالكمأة السوداء على خبز الساوردو المحمّص، وعجينة الشو الطازجة المخفوقة مع الجبن والمحشوّة بكريمة كومتيه والكمأة السوداء، والكبة المحشوّة بكبد الإوز المسمّن، والحلزون المحضّر على طريقة النادي الشاطئي شوشو. 
ومن الأطباق الرئيسة كونفيت كتف لحم الضأن بروفنسال مع إكليل الجبل والمطهو على نار هادئة لمدّة 7 ساعات، ويقدّم مع الكسكس المنكّه بالزعفران. ويتلذذ عشاق السمك بطبق سمك القاروص المغلّف بورق الزبدة والمطهو على البخار مع صلصة الطحينة العطرية وصلصة الزبدة والليمون، وطبق شرائح لحم الضأن المنقوعة بالعسل والزعتر الطازج، ورافيولي كبد الإوز المسمّن، والريزوتو بالفطر والكمأة المحضّر مع الأرز المشرقي التقليدي المتبّل.

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