«سنو أبوظبي» و«سكي دبي».. عروض رمضانية مذهلة

أبوظبي (الاتحاد) تقدّم كل من «سنو أبوظبي» و«سكي دبي» مجموعة مميزة من العروض احتفالاً بشهر رمضان المبارك، حيث تَعد بلحظات ومغامرات عائلية لا تُنسى، بالإضافة إلى عروض حصرية. وتوفّر تذكرة رمضان وصولاً غير محدود إلى الألعاب والمعالم المميزة في الحديقة الثلجية، بالإضافة إلى استخدام غير محدود لمصعد المقاعد. وتوفر تذكرة منحدرات رمضان لعشاق التزلج، والتزلج على اللوح 3 ساعات من الوصول غير المحدود إلى المنحدرات في الوجهة، بما في ذلك استئجار المعدات واستخدام الخزانات. ويبدأ مخيم التزلج الرمضاني في 17 مارس، حيث يستمر لـ5 أيام، ويستقبل المتزلجين من 14 عاماً وما فوق من المستويين المبتدئ والمتوسط. وتُقام الجلسات يومياً من الساعة 8:30 مساءً حتى 10:00 ليلاً، حيث تشكّل فرصة مميزة لتطوير مهارات التزلج وتحسينها خلال الشهر الكريم.