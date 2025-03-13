تارا عماد: «جوهرة» أعادتني لعالم الأساطير

محمد قناوي (القاهرة)

للموسم الثاني، تطل تارا عماد على الجمهور الإماراتي والعربي عبر «قناة أبوظبي» من خلال الجزء الثاني من مسلسل «جودر» أمام ياسر جلال، في أجواء تجمع بين الواقع والخيال، والحقيقة والسحر، والتي تدخل بالمشاهد إلى عالم ألف ليلة وليلة، وحكايات شهر زاد وشهريار التي ارتبط بها المشاهد.



دور محوري

قالت تارا عماد، إنها تؤدي في العمل شخصية «جوهرة»، حفيدة تلميذ الحكيم شمردل صاحب الكنوز الأربعة، وإنها ارتبطت بها أكثر من أي شخصيات أخرى قدمتها، إذ تختلف تماماً عن جميع أدوارها السابقة، وربما لم تظهر في الموسم الأول بالشكل الكافي، فيما تشهد تطوراً ملحوظاً في الموسم الحالي، وتظهر جوانب جديدة منها مع زيادة مساحة الدور المحوري في تغيير مسار حياة «جودر».

والعمل يتكون من 15 حلقة، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري، ويشارك في بطولته بجانب ياسر جلال، كل من ياسمين رئيس، ونور، وأحمد بدير، وأحمد فتحي، ووليد فواز.

وأضافت تارا عماد أن الإطار الدرامي مشوّق، يمزج بين الأسطورة والرومانسية، ومن أجل الدور، لجأت إلى كتب قديمة تتناول قصص لأميرات الحكايات الأسطورية، مما ساعدها في بناء خلفية غنية للشخصية، ويحمل الجزء الثاني من المسلسل الكثير من المفاجآت، متمنية أن يحظى بإعجاب الجمهور.



أعمال سينمائية

وقالت إنها اكتفت في رمضان بـ «جودر 2»، لارتباطها بأعمال سينمائية عدة تتطلب التفرغ لها، أولها فيلم «الكلاب السبعة»، الذي يُعد أضخم إنتاجات السينما العربية، وتشارك في بطولته مع أحمد عز، وكريم عبد العزيز، ويجري تصويره بالرياض، وتدور أحداثه في مزيج من الإثارة والتشويق والأكشن، قصة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، سيناريو وحوار محمد الدبّاح، وإخراج بلال فلاح وعادل العربي.

والفيلم الثاني «درويش»، الذي انتهت من تصويره قبل رمضان، بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني، وتأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور أحداثه خلال أربعينيات القرن الماضي حول مغامرات محتال ذي شخصية جذابة، يعيش حياة مليئة بالتحديات والمخاطر.



«سيكو سيكو»

انتهت تارا عماد من تصوير فيلم «سيكو سيكو» بطولة عصام عمر وطه دسوقي، تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس، ومن المقرر طرحه في دور العرض خلال موسم عيد الفطر 2025، موضحة أنه تجربة مختلفة وجديدة لها في كل شيء، سواء الموضوع أو الشخصية التي تقدمها، كما يُعرض لها خلال موسم عيد الأضحى المقبل فيلم «الجواهرجي» مع محمد هنيدي ومنى زكي، تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.