معرض فني لـ«العوالق البحرية»

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت جامعة السوربون- أبوظبي معرضاً فنياً تحت عنوان «محيط العوالق البحرية»، احتفاءً بجمال وتنوع عالم العوالق البحرية الساحر.

وتم إطلاق المعرض خلال مؤتمر أُقيم بالشراكة مع مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ، والذي يضم نخبة من العلماء والمتخصصين في علوم البحار والفنون والحفاظ على النظم البيئية.

وقدم المتحدثون خلال المؤتمر رؤية معمقة حول عالم العوالق البحرية، جمعوا خلالها بين العلم والفن والتوعية البيئية، ليقدموا للحضور تجربة ملهمة تسلط الضوء على أهمية هذه الأحياء الدقيقة في النظام البيئي البحري.