كارولين عزمي: شاشة أبوظبي «وش الخير»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تتألق الممثلة المصرية كارولين عزمي على شاشة قنوات أبوظبي مجدداً للعام التالي على التوالي، من خلال مسلسل «فهد البطل»، وتؤدي شخصية «راوية»، الفتاة الشعبية التي تواجه قسوة المجتمع، بعدما تحول دفاع شقيقها عن كرامتها إلى لعنة تضعه خلف القضبان.

وقالت كارولين، إن مشاركتها في العمل جاءت بدافع الشغف لعمل قوي، والشخصية تحدٍ جديد يثير فضولها، وتعتبر «راوية» تحولاً جذرياً في مسيرتها، وشعرت بانجذاب قوي تجاهها وأثارت حماسها، وهي تواجه الحياة بصمود، رغم قسوة المحيطين بها بعد سجن شقيقها.

وأوضحت، أن هذا الدور حررها من قالب الفتاة الهادئة والرقيقة الذي قدمته مراراً، للتعبير عن جوانب أخرى من موهبتها.

وأعربت كارولين عن امتنانها بوجودها على شاشة قناة أبوظبي خلال الموسم الرمضاني، ووصفتها بأنها «وش الخير» عليها، حيث فتحت أمامها آفاقاً جديدة للانتشار في العالم العربي، خاصة أنها تقدم محتوى راقياً يحترم عقل المشاهد.