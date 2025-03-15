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وكالات أميركية تحذّر من هجمات فدية إلكترونية

قرصان إنترنت
15 مارس 2025 23:31

حذّر مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأميركية من مخطط هجمات فدية سيراني خطير.    
وحذر مسؤولون في منشور توجيهي من إضرار برنامج فديات إلكترونية، يشن هجمات فدية سيرانية منذ 2021، بمئات الأشخاص.
يستخدم البرنامج حملات خداع إلكتروني كطريقة أساسية في سرقة بيانات الضحايا، وفقا لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية.  
وأوصى المسؤولون بإصلاح أنظمة التشغيل والبرامج والبرامج المثبتة للحماية ضد برامج الفدية، فضلا عن استخدام تحقق متعدد الخطوات لجميع الخدمات مثل البريد الإلكتروني والشبكات الخاصة الافتراضية.
كما أوصى الخبراء باستخدام كلمات مرور طويلة وحذروا من كثرة تغيير كلمات المرور لأنها يمكن أن تضعف الأمن.

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