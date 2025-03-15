لوسي: «فهد البطل» نص درامي يدخل القلب

محمد قناوي (القاهرة)

تطل لوسي على جمهور الإمارات والخليج خلال شهر رمضان، من خلال الدراما الشعبية «فهد البطل»، الذي يُعرض حالياً على «قناة أبوظبي» و«تطبيق ADtv»، وتقدم خلاله شخصية «فايزة الشبح» صاحبة مصنع رخام، وهي شخصية تمزج بين الشعبية والأرستقراطية، ضمن تركيبة مختلفة، تتميز بالشهامة والندية مع أقرانها من التجار الرجال.

قالت لوسي «هذه المواصفات جعلتني حريصة على أن أرسم ملامح الشخصية بدقة، وأضفت إليها بعض الرتوش التي تميزها، وخلال الأحداث تدخل في عداوة مع «فهد» العامل الذي ترك الصعيد وجاء للعمل في العاصمة.

وأضافت أنها عندما قرأت السيناريو للكاتب محمود حمدان، جذبها بشدة وانتهت منه في ليلة، ووجدت نفسها أمام نص درامي يدخل القلب، وشخصية جديدة مركبة لم تقدمها من قبل، ورحبت بالمشاركة في العمل الذي كان في حد ذاته تحدياً لها، وهو التعاون الأول لها مع أحمد العوضي وهو فنان موهوب ومتعاون مع الجميع.

وكانت لوسي قد لعبت شخصية «هند» ابنة ملك الجن في الجزء الثالث من مسلسل «المداح»، واعتذرت عن عدم الاستمرار في العمل، لأنها لا تستطيع أن تجمع بين عملين في وقت واحد، لكنها أعربت لوسي عن أمنيتها في تقديم شخصية ضريرة، أو خرساء.