ميرنا نور الدين: «كناريا».. دراما رومانسية على «قناة أبوظبي»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تشهد منطقة بالقاهرة تسمى «شق الثعبان»، مسرح صراع يعيشه «فهد»، الحرفي الذي هرب من ظلم العائلة في الصعيد، ليجد نفسه في معركة لا تقل قسوة، سواء في سوق الرخام، أو في العواطف التي تربطه بـ «كناريا»، المرأة التي تجسد الصلابة والرقة في آنٍ، والتي تلعب شخصيتها ميرنا نور الدين.

هناك تدور أحداث مسلسل «فهد البطل»، الذي يمثل ملحمة تعكس صلابة الشخصيات وانكساراتها، ويُعرض حصرياً على «قناة أبوظبي» و«تطبيق ADtv»، بنمط تشويقي متشابك مع البعد الاجتماعي.

ثراء فني

عبّرت ميرنا نور الدين عن سعادتها بردود فعل الجمهور العربي والخليجي مع بدء عرض العمل، مؤكدة أن الإمارات منبر ثقافي، وحاضنة للفنون بكافة أشكالها، وتحتفي بالإبداع وتقدّم محتوى يعكس التنوع والثراء الفني، وشبكة أبوظبي للإعلام منبر إعلامي رائد يحرص على تقديم أعمال متميزة، تصل إلى جمهور واسع في الوطن العربي.

وقالت ميرنا، إن شخصية «كناريا» التي تجسدها، هي فتاة شعبية نشأت وسط تحديات وحياة قاسية، لكنها لم تستسلم، بل واجهت الظروف بشجاعة وإصرار، حيث إنها تعمل في مهنة شاقة، وتجوب الشوارع على دراجتها البخارية، تجمع بقايا الرخام من المتاجر، لتأمين قوت يومها، لنفسها ولوالدتها وأشقائها السبعة، الذين تعتمد حياتهم بالكامل عليها.

حب وصراع

وأضافت ميرنا، أن الصدفة تجمعها بفهد، (أحمد العوضي)، وتنشأ بينهما قصة حب محفوفة بالصراعات والتقلبات، علاقة بين الشد والجذب، لكنها تحمل معنى السند الحقيقي، حيث تصبح «كناريا» نقطة ارتكاز في حياة البطل، تمده بالقوة والدعم وسط عواصف الحياة، في رحلة درامية رومانسية مشوقة، مع العديد من المفاجآت والعواصف.

وأوضحت نورالدين، أن اسم «كناريا» كان انعكاساً لرؤية والدتها، التي تعشق العصافير ورأت في ابنتها رمزاً للحرية والانطلاق، وتؤمن أنها خُلقت للتحليق عالياً، كما يعكس اسمها مسيرة حياتها.

وكشفت ميرنا عن أن التحضير للشخصية، تطلب منها مجهوداً كبيراً، نظراً للطبيعة الاستثنائية للدور، حيث درستها بعمق، لتمثل نموذجاً للمرأة القوية، التي تتحدى وتواجه الظروف، ورغم قسوة الحياة، تظل تحمل مشاعر وأحلاماً ورقة، سعت إلى تشكيلها بطريقة تجعلها واقعية.

منصات وسينما

من جانب آخر، تنتظر ميرنا نور الدين عرض مسلسل «في لحظة»، عبر إحدى المنصات الرقمية، حيث تجسد خلاله شخصية سيدة أعمال بارعة في صناعة الحلي والمجوهرات، لتواجه تحديات عالم تتشابك فيه المصالح وتختفي فيه الثقة، ويصبح الانتقام هو الوجه الآخر للنجاح، والأحداث تمزج بين الرومانسية والإثارة، تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد، ويشارك في بطولته أحمد فهمي، نجلاء بدر.

كما تنتظر طرح فيلم «في عز الظهر»، الذي يجمعها بالممثل الأميركي من أصل مصري مينا مسعود، وتقدم خلاله شخصية فتاة حالمة ولاعبة باليه محترفة، تجد نفسها في قلب قصة حب معقدة، من خلال زعيم عصابة دولية، يقوم بعمليات احتيال عابرة للحدود، تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل، بطولة محمد علي رزق، وهنا الزاهد.

طقوس رمضانية

عن طقوسها الرمضانية، قالت ميرنا نور الدين، أعشق الأكلات المصرية، وفي رمضان لا يمر يوم دون وجود طبق من شوربة لسان العصفور على المائدة، كما أحب المحاشي بجميع أنواعها، والدجاج المحمر الذي يضيف لمسة مميزة لمائدة الإفطار، أما المشروب المفضل لدي، فهو الخشاف، ولا أشعر بأجواء رمضان من دونه، وفي السحور، أفضل الطعام التقليدي، من الفول، الجبن، والزبادي، فهو يمنحني طاقة كافية للصيام دون الشعور بالإرهاق.