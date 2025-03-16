الإثنين 17 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

تسجيل درجات حرارة قياسية في اليونان

أشيخاص على شاطئ قرب أثينا للاستمتاع بدفء الجو
16 مارس 2025 23:18

أعلن خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن اليونان تشهد تقلبات مناخية مع ارتفاع قياسي في درجات الحرارة خلال شهر مارس قبل تساقط الثلوج والصقيع.
ارتفعت درجة الحرارة، اليوم الأحد، إلى 33,7 درجة في "لاسيتي" بجزيرة كريت، أعلى حرارة مسجلة على الإطلاق في مارس، بحسب موقع Meteo.gr التابع للمرصد الوطني في أثينا الذي أكد أن "موجة الحر غير الموسمية" التي ضربت البلاد "خلال الأيام الخمسة الماضية بلغت ذروتها بدرجات حرارة تجاوزت حتى 33 درجة مئوية".
وسجلت أعلى درجة حرارة، أمس السبت، في وسط اليونان في مدينة ليفاديا مع 31,4 درجة.
سجلت محطات الأرصاد الجوية في جميع أنحاء البلاد درجات حرارة أكثر شيوعا في مايو خلافا لآخر أيام الشتاء.
وقال عالم الأرصاد الجوية بانايوتيس يانوبولوس لتلفزيون إي آر تي "تسجيل مثل هذه الحرارة المرتفعة في وقت مبكر من مارس لم يحدث من قبل!".
وعزى ذلك إلى الغبار الصحراوي في الجو.
بعد حرائق الغابات، يسري حظر وطني على إشعال نيران في الممتلكات الريفية حتى 18 من مارس الجاري.
وأعلنت خدمة الأرصاد الجوية أن على اليونانيين أن يستعدوا لانخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الثلاثاء. وقال يانوبولوس "كتلة هوائية باردة الثلاثاء ستؤدي إلى هطول أمطار وتساقط ثلوج في جميع أنحاء البلاد".
وأضاف "في أثينا حيث وصلت الحرارة اليوم إلى 27 درجة، ستكون الحرارة القصوى 11 درجة. إنها تقلبات حادة".
يشكل هذا التغيير المفاجئ مشكلة خاصة بالنسبة إلى القطاع الزراعي. ففي منطقة مقدونيا، شمال اليونان، التي سجلت 27 درجة مئوية، يتوقع أن يلحق الصقيع ضررا بأشجار الفاكهة.
تتأثر اليونان بشدة بتغير المناخ. وهذا الشتاء هو الثالث عشر الأكثر دفئا في البلاد.
شهدت البلاد، العام الماضي، الصيف الأكثر حرارة وشتاء هو الأقل برودة على الإطلاق في 2023-2024، وفقا لبيانات موقع Meteo.gr.

أخبار ذات صلة
ركنة تسجل أقل درجة حرارة على الدولة
«كو» ينتقد عملية انتخاب رئيس «الأولمبية الدولية»
المصدر: آ ف ب
اليونان
درجات الحرارة
تقلبات الطقس
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
«بروج» تقترح إعادة شراء أسهم ودفع توزيعات الأرباح لعام 2024
اقتصاد
«بروج» تقترح إعادة شراء أسهم ودفع توزيعات الأرباح لعام 2024
اليوم 14:33
جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تستضيف المؤتمر الدولي حول "الإنسان المعزز"
علوم الدار
جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تستضيف المؤتمر الدولي حول "الإنسان المعزز"
اليوم 14:33
«شباب من أجل الاستدامة» تفوز بجائزة أبطال الطاقة لعام 2025
اقتصاد
«شباب من أجل الاستدامة» تفوز بجائزة أبطال الطاقة لعام 2025
اليوم 14:32
«طيران الإمارات» تُشغل طائرة بوينج 777 على رحلات الرياض
اقتصاد
«طيران الإمارات» تُشغل طائرة بوينج 777 على رحلات الرياض
اليوم 14:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©