تسجيل درجات حرارة قياسية في اليونان

أعلن خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن اليونان تشهد تقلبات مناخية مع ارتفاع قياسي في درجات الحرارة خلال شهر مارس قبل تساقط الثلوج والصقيع.

ارتفعت درجة الحرارة، اليوم الأحد، إلى 33,7 درجة في "لاسيتي" بجزيرة كريت، أعلى حرارة مسجلة على الإطلاق في مارس، بحسب موقع Meteo.gr التابع للمرصد الوطني في أثينا الذي أكد أن "موجة الحر غير الموسمية" التي ضربت البلاد "خلال الأيام الخمسة الماضية بلغت ذروتها بدرجات حرارة تجاوزت حتى 33 درجة مئوية".

وسجلت أعلى درجة حرارة، أمس السبت، في وسط اليونان في مدينة ليفاديا مع 31,4 درجة.

سجلت محطات الأرصاد الجوية في جميع أنحاء البلاد درجات حرارة أكثر شيوعا في مايو خلافا لآخر أيام الشتاء.

وقال عالم الأرصاد الجوية بانايوتيس يانوبولوس لتلفزيون إي آر تي "تسجيل مثل هذه الحرارة المرتفعة في وقت مبكر من مارس لم يحدث من قبل!".

وعزى ذلك إلى الغبار الصحراوي في الجو.

بعد حرائق الغابات، يسري حظر وطني على إشعال نيران في الممتلكات الريفية حتى 18 من مارس الجاري.

وأعلنت خدمة الأرصاد الجوية أن على اليونانيين أن يستعدوا لانخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الثلاثاء. وقال يانوبولوس "كتلة هوائية باردة الثلاثاء ستؤدي إلى هطول أمطار وتساقط ثلوج في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف "في أثينا حيث وصلت الحرارة اليوم إلى 27 درجة، ستكون الحرارة القصوى 11 درجة. إنها تقلبات حادة".

يشكل هذا التغيير المفاجئ مشكلة خاصة بالنسبة إلى القطاع الزراعي. ففي منطقة مقدونيا، شمال اليونان، التي سجلت 27 درجة مئوية، يتوقع أن يلحق الصقيع ضررا بأشجار الفاكهة.

تتأثر اليونان بشدة بتغير المناخ. وهذا الشتاء هو الثالث عشر الأكثر دفئا في البلاد.

شهدت البلاد، العام الماضي، الصيف الأكثر حرارة وشتاء هو الأقل برودة على الإطلاق في 2023-2024، وفقا لبيانات موقع Meteo.gr.