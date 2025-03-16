جمعة علي: «سكواد» و«البوم».. تجسيد لدراما الواقع

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

أكد الممثل جمعة علي أنه يعتبر نفسه محظوظاً في رمضان هذا العام، لأنه يطل على جمهوره على قناتي «أبوظبي» و«الإمارات»، من خلال مشاركته في مسلسلي «البوم 2» و«سكواد»، موضحاً أن الدراما الإماراتية تعيش حالة من التفرد والتميز، لاسيما مع توجه القنوات المحلية وخصوصاً قنوات تلفزيون أبوظبي نحو زيادة معدل الإنتاجات الدرامية المحلية في الموسم الرمضاني، ما أثمر ظهور أعمال مختلفة في الأفكار والمضامين.

شريك النجاح

وجه جمعة علي شكره لشركة «أبوظبي للإعلام» على احتواء الممثل الإماراتي، ودعم المواهب الشابة، وقال: «أبوظبي للإعلام» حققت لنا الحلم بتوجه مسؤوليها لدعم الدراما المحلية وزيادة عدد إنتاجاتها، فتقديم 6 مسلسلات إماراتية متنوعة بين التراثي والاجتماعي والكوميدي وكذلك الرسوم المتحركة، في السباق الدرامي الرمضاني لهذا العام، يُعتبر نقلة نوعية في عالم الإنتاجات الدرامية، موضحاً أن تلفزيون أبوظبي له فضل كبير فيما وصل إليه، لاسيما أنه يطل عبر شاشتي «الإمارات» و«أبوظبي» كل عام بأحد المسلسلات المتميزة التي تحقق المنافسة القوية في «الماراثون الرمضاني» وتنال صدىً كبيراً بين المسلسلات الخليجية والعربية الأخرى، واصفاً قنوات تلفزيون أبوظبي بشريك النجاح والشاشة الرسمية التي يعتز بالظهور من خلالها بشكل مستمر. وتابع: أسهم هذا الدعم في حضور المسلسل الإماراتي بقوة في السباق الرمضاني، ومشاركة نخبة من نجوم الدراما، سواء من العمالقة أو الشباب في بطولة هذه الأعمال المتميزة.

طرح جديد

وأوضح جمعة أنه يظهر في العملين بدورين مختلفين خصوصاً أن كل مسلسل منهما أحداثه مغايرة للآخر، وقال: «سكواد» عمل معاصر، سعدت بالمشاركة في بطولته، والوقوف إلى جانب مجموعة من المواهب الشابة، لاستعراض فكرة لم تطرح سابقاً في الدراما الإماراتية بشكل عميق. وأضاف أن المسلسل يُعد تجربة درامية مختلفة ومبتكرة ويُعتبر نقلة نوعية من حيث الفكرة والإنتاج، بطرح جديد يستهدف فئة شبابية ويتألف من 15 حلقة، ويروي قصص مجموعة مراهقين من هواة ألعاب الفيديو، يتنافسون في بطولة عالمية، وتدور بينهم صراعات تتعلق بعالم هذه الألعاب، في إطار ترفيهي مشوق لا يخلو من المغامرات والأكشن، من زاوية جديدة وواقعية.

ألعاب تفاعلية

وأوضح جمعة أنه يلعب في المسلسل دور والد «علي» الذي يمتاز بعقلية علمية دراسية متفوقة، لكنه مشتت بين حبه للألعاب الإلكترونية وبين طموح والده في أن يركز على دراسته وحياته العملية، منوهاً إلى أن العمل يستعرض تجربة واقعية من خلال قصة 4 شباب، يتعرضون لمفاجآت تقلب حياتهم رأساً على عقب.

عبق التاريخ

وأعرب جمعة عن سعادته للمشاركة في الجزء الثاني من مسلسل «البوم»، وقال: يجسد العمل قصة واقعية وملحمة مبنية على أحداث حقيقية مستوحاة من عبق التاريخ بإنتاج عالمي، ومشاركة ممثلين متميزين مثل عمر الملا ومنصور الفيلي وعبد الله بن حيدر، إخراج أسعد الوسلاتي، ضمن تجربة درامية متفردة.

ولفت جمعة علي إلى أنه يلعب في «البوم 2» دور «مصبح» الشرير، الذي يريد أن يصبح كبير التجار، لكنه يدخل في عدد من الصراعات مع التجار الآخرين.

كبير التجار

لفت جمعة علي إلى أن دوره في «البوم 2» يختلف تماماً عن «سكواد»، حيث يلعب دور «مصبح» الشرير، وتاجر في الفريج، يريد أن يصبح كبير التجار، لكنه يدخل في عدد من الصراعات مع التجار الآخرين.

نجوم المستقبل

أشاد الممثل جمعة علي بالدور المهم الذي تلعبه قنوات تلفزيون أبوظبي وتكاتف المنتجين لدعم المواهب المحلية وتوليها أدوار البطولة في عدد من المسلسلات خصوصاً أنهم نجوم المستقبل.